Así fue el posible fuera de juego posicional en el gol del Celta al Betis

SEVILLA/El empate cosechado por Betis y Celta en la tarde de este domingo en el Benito Villamarín tiene muchísimas lecturas, análisis y puntos interesantes que comentar. Desde la presencia de Dani Ceballos en el campo (un nombre que será importante en el mercado invernal por quien el conjunto bético apostará) al gol en el último suspiro de Bartra, pasando por los fallos de Pellegrini con los cambios o los errores defensivos flagrantes en el área local. Pero también por la polémica. Porque un partido más el colectivo arbitral volvió a tomar una decisión que, aparentemente, merma los intereses del conjunto heliopolitano. Los de las trece barras no consiguieron la victoria porque sólo materializaron dos de los 19 disparos de los que dispusieron y porque en defensa concedieron dos errores groseros. Pero también, porque hubo una acción que determinó el camino del partido en favor de los de Claudio Giráldez.

El primer gol del conjunto gallego se desarrolla de la siguiente forma: hay un centro lateral que despeja Diego Llorente en primera instancia en una posición bastante forzada y no consigue darle la fuerza suficiente para que se termine el peligro. Esa pelota le cae a un Javi Rodríguez que no se lo pensó y empalmó de primeras para colar la pelota dentro de la portería de Rui Silva.

Un posible fuera de juego posicional

Un fuera de juego posicional se define de la siguiente forma: "aquel en el que un futbolista que se encuentra en posición antirreglamentaria no entra en contacto con el esférico, pero sí influye en el comportamiento de los defensores rivales o en el de sus compañeros, que se benefician de su presencia". Eso es precisamente lo que ocurre con Startfelt y Rui Silva. En el momento en el que su compañero golpea la pelota dentro del área, el delantero sueco se encuentra por delante de Diego Llorente, que no rompe en ningún momento la posición antirreglamentaria de este. La pelota no golpea en él, pero su posición sí entorpece la visión de un Rui Silva que no detecta la posición de la pelota por este motivo hasta que ya la tiene dentro de la portería.

Es tal la dificultad del portero para seguir el rastro del esférico que, a pesar de estar bien colocado cerca del poste izquierdo de su portería, el balón le pasa por al lado sin la capacidad si quiera de tener algún reflejo de intervenir.

No fue la única acción polémica

Quizá la tarde de Ortiz Arias no fue la mejor. Pudo haberle mostrado la segunda cartulina amarilla a Johnny Cardoso, de ahí que Pellegrini aprovechase este suceso para sustituirlo inmediatamente. Además, se anuló un gol (con acierto) al Celta por fuera de juego de Borja Iglesias y los futbolistas visitantes protestaron bastante una posible mano del Chimy Ávila en la acción del gol de Marc Bartra pero finalmente quedó en nada.

Un aspecto el de la polémica que evidentemente no influye en el acierto que debieron tener los jugadores en los metros finales para no depender de ello y tampoco en los fallos que cometieron tanto dejando rematar libre a Javi Rodríguez como en el desajuste en el segundo tanto visitante. Pero al final es una nueva situación que perjudica al Betis y que se suma a las que ya se han visto esta temporada.