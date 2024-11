Betis: Un centenar de veces Manuel Pellegrini, clave en Bilbao

SEVILLA/Sin duda alguna el papel de Manuel Pellegrini en el Real Betis Balompié ya está más que debatido, elogiado y repasado. Pero es que el alcance de la leyenda del Ingeniero en Heliópolis no para de incrementarse, de aumentar, de sumar un récord tras otro y sobre todo de demostrar que todavía tiene cuerda para rato en un equipo al que a medida que pasa el tiempo parece que se le van complicando las cosas. Problemas económicos que no permiten hacer una plantilla todo lo completa y competitiva que al entrenador le gustaría, lesiones por doquier, en distintas zonas del campo y de piezas clave. Un calendario cruel por momentos que se compone como esa piedra que colma el vaso. Pero a pesar de malas rachas de resultados y, en ocasiones, de juego y decisiones, siempre sale adelante y se repone.

Pisándole los talones tiene a Simeone como segundo entrenador extranjero con más partidos en LaLiga ya que el chileno ostenta el primer puesto. Está muy cerca de conseguir ser el entrenador con más victorias de esta entidad en LaLiga, pero con la victoria que consiguió en Copa del Rey ante e Gévora se consagró llegando a otra cifra histórica: 100 victorias como entrenador verdiblanco. Es el segundo que lo consigue en toda la historia del club (sólo superado por Serra Ferrer, que tiene 116).

El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, posa con Martín Fernández, entrenador del Gévora. / Jero Morales / Efe

Un papel clave ante el Athletic Cub

Precisamente en la rueda de prensa previa al partido entre el Betis y el Athletic de la noche de este domingo en San Mamés, Diario de Sevilla le preguntaba al Ingeniero sus sensaciones sobre este hito y su respuesta, como siempre, denotaba una ambición enorme: "Lo que más me gustaría es superar a Serra Ferrer en los próximos 17 partidos. Lo más importante es aumentar la cantidad de vitorias al margen de ese segundo puesto que tenga como técnico del Betis en el ránking. Lo importante es ser un equipo ganador".

Como ya ocurrió en El Sadar ante Osasuna con la baja de Lo Celso y continuó ante un rival complicadísimo como el Atlético de Madrid, Manuel Pellegrini tendrá un papel fundamental en el rendimiento del equipo ante un equipo que no se le da nada bien fuera de casa. Ha conseguido dar con un nuevo sistema que permite hacer daño en transición, corriendo, con menos toques y un juego más directo. Aquí se desenvuelve muy bien el equipo de Valverde y tendrá que buscar la victoria 101 haciendo algún retoque: "Vamos a ver mañana lo que hacemos. La mejoría está en todo: en la manera de defender, recuperar el balón, la definición… Pero cada rival es distinto, no jugamos en función de lo que hace el rival. Lo importante es que veamos un Betis con el espíritu que vimos en casa el otro día. Con la misma intensidad intentar recuperar el balón. Además, no es igual jugar fuera que en casa. Intentaremos ser el mismo equipo que ante el Atlético de Madrid sabiendo que es un rival distinto".

Pellegrini en el banquillo del Villamarín ante el Copenhague / Europa Press

Un histórico entre los grandes

Otro dato muy interesante es que el chileno se ha convertido en el cuarto entrenador en el fútbol profesional que ha conseguido las 100 victorias con un equipo andaluz. Los otros don Serra Ferrer (116), Caparros en el Sevilla (111), Emery también con el Sevillla (110) y luego llega el sudamericano. Además hay que destacar que, tras Unai, es el segundo técnico que menos partidos ha necesitado para hacerlo.