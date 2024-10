Betis: Un coco viene a verte

Sevilla/El tiempo de lamerse las heridas europeas se acabó. Es lo bueno de jugar competición continental, que la vorágine de partidos impide pensar más de lo necesario en cualquier tropiezo, porque eso impide poner el foco en el próximo encuentro y lo que le viene al Betis, después de tropezar con el Copenhague, no es cualquier cosa. Mide la capacidad de reacción verdiblanca su particular coco, el Atlético, que llega exigido tras el 1-3 encajado en Champions ante el Lille y ganar sólo uno de sus últimos cinco encuentros, aunque en Liga no ha perdido aún.

Pero el equipo de Manuel Pellegrini es especialista en reanimar a rivales que llegan tocados. Sobre este Betis con poco gol y falta de creatividad por las bajas de jugadores importantes que ha obligado al técnico chileno a cambiar su dibujo táctico para jugar con dos delanteros y un centro del campo con menos magia y que busque un fútbol más directo por las bandas, ya sea explotando la velocidad de Abde o la posición de interior de Fornals.

Continuará el Ingeniero con la fórmula con la que sorprendió al Osasuna, pero lo lógico es pensar que Vitor Roque será uno de los atacantes de inicio y que esta vez Chimy Ávila volverá a esperar su momento en el banquillo. Junto al brasileño, Bakambu se ha recuperado de la sobrecarga del jueves y debería ser titular para complementarse con su compañero, aunque no parece que esté para aguantar el partido completo.

No tiene mucho más para elegir el Ingeniero en una plantilla que sigue perdiendo efectivos. El último, Bellerín, que se ha quedado fuera de la convocatoria por alguna molestia muscular después de cometer el penalti frente al cuadro danés tras entrar en la segunda parte. Sabaly podría tener su oportunidad después de un mes y medio en el dique seco. Ya lleva varios partidos entrando en las citaciones y puede ser su momento, junto a un Diego Llorente que no puede descansar por la falta de centrales y la baja de Natan por sanción, y jugará junto a Marc Bartra. No hay más. En el centro tampoco hay donde elegir y la pareja Johnny Cardoso-Sergi Altimira repetirá mientras que Marc Roca sigue en la enfermería desde el derbi, aquejado del un esguince de tobillo.

El Atlético de Simeone es uno de los peores visitantes para los heliopolitanos. Sólo un triunfo en casi 13 años así lo atestigua. Fue en la 2018-19 con gol de Canales para el equipo de Quique Setién. En total son 13 las visitas del técnico argentino dirigiendo a los colchoneros llevándose la victoria siete veces, la derrota mencionada y cinco empates, dos de ellos en los últimos compromisos en Sevilla con sendas igualadas sin goles.

El cuadro madrileño llega con las ausencias de Pablo Barrios, Llorente, Lenglet, Le Normand y Azpilicueta, pero con una dupla en ataque formada por Griezmann y Julián Álvarez capaz de tumbar a cualquiera. Jugar con más intensidad que el rival será clave y, sobre todo, mejorar la efectividad ante el equipo que menos goles lleva encajados de LaLiga, seis en 10 jornadas, dos menos que los ocho recibidos en Champions en tres citas.