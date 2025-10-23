El Betis, a coger carrerilla en Europa ante el Genk

“Lo importante es clasificarse”, repite desde el año pasado Manuel Pellegrini con este nuevo formato de los torneos europeos. Es difícil, de hecho, quedarse fuera, pero tampoco es fácil, visto lo visto, acabar la fase liga de la Europa League entre los ocho primeros para evitarse un play off, pero ése debe ser el objetivo que tiene que marcarse el Betis y para encauzarlo toca ganar en Genk (18:45), con titulares, rotaciones o con quien sea en el campo.

Y es que el octavo de la liga belga es, a priori, un rival inferior al conjunto heliopolitano. La tropa verdiblanca comprendió la pasada temporada, con sufrimiento al inicio, que cualquiera te pinta la cara en el continente si no se sale concentrado desde el principio y, de momento, en los dos primeros encuentros ante el Nottingham Forest y el Ludogorets la sensación que deja el grupo es que ha aprendido la lección. Por ello no cabe esperar otra cosa que no sea ir a por el partido desde el pitido inicial ante el actual octavo clasificado de la liga belga, una escuadra que debutó en esta competición sorprendiendo al Rangers (0-1), pero que dejó escapar el triunfo frente al Ferencvaros (0-1).

El cuadro bético suma cuatro puntos, uno más que su rival, y una victoria le permitiría situarse ya entre los ocho primeros para colocarse en una situación a la que Pellegrini, haciendo una comparación válida, ya se refirió en la lucha por los puestos Champions en la Liga: “Es mejor defender una posición que has ganado que esperar a que otros fallen para conseguirla”.

Desde el respeto al Genk, que en su liga en casa ha perdido dos partidos, empatado uno y ganado otros dos, el último sufriendo ante el colista Dender por 2-1, Pellegrini hará rotaciones sin poder obviar que el lunes visita La Cartuja un rival directo, hoy por hoy, en la Liga como el Atlético de Madrid. ¿Cuántos cambios? Es cierto que al chileno le gusta mantener alguna pieza del bloque teórico titular, pero no lo es menos que podría hacer 11 variaciones respecto al que saltó a La Cerámica y seguiría siendo un equipo más que competitivo para ganar al Genk.

Posibles onces iniciales. / Dpato. de infografía

Álvaro Valles debería regresar a la portería, con Pau López como el elegido para el campeonato nacional -y puede que Adrián para la Copa,- y en la defensa la única duda está en el eje de la zaga. Bartra y Diego Llorente están recuperados, pero parece arriesgado que salgan los dos de inicio. Natan lo ha jugado todo hasta ahora y no le vendría mal un descanso, por lo que Valentín Gómez podría formar con cada uno de los otros dos en cada tiempo. En la medular es turno para Sergi Altimira. Amrabar se ha quedado en Sevilla para no forzar y Marc Roca jugará a su lado, con Bakambu en la delantera. Sería posible incluso cambiar toda la línea de mediapuntas con Lo Celso y Riquelme, con la incógnita del futbolista que parta desde la derecha por las posibilidades que tiene el Ingeniero con Pablo García, Chimy Ávila o incluso un Antony que, con minutos en las piernas, va a más.

En el Genk el alemán Thorsten Fink cuenta con la baja del extremo Zakaria El Ouahdi, uno de los referentes ofensivos, y la duda del atacante nipón Junya Ito, que se perdió el último partido liguero por un golpe. Ante estas ausencias, el equipo de la provincia de Limburgo, conocido por su capacidad para formar y captar talento joven (de su cantera salieron Courtois y De Bruyne), apostaría en ataque por el surcoreano Oh Hyeon-gyu.