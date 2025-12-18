El Betis, sin excusas ni despistes en Murcia

En esta vorágine de partidos en la que está el Betis sólo una cosa no cambia: la exigencia. Y lo mismo es para Manuel Pellegrini jugar en Vallecas en la Liga que enfrentarte en dieciseisavos de final de la Copa del Rey al Real Murcia (21:00). Con una diferencia, eso sí, que recalca el técnico: un patinazo te manda para casa, por lo que el técnico chileno ha hecho énfasis en sus jugadores en la importancia de salir concentrado desde el inicio sin pensar en la diferencia de categoría.

Será, sin duda, una de las claves, porque sobre el papel el conjunto verdiblanco es muy superior a cualquier rival de Primera RFEF, pero muchas veces en este torneo la ilusión de unos iguala la mayor calidad de otros y hay sorpresas. Y todo en un estadio Enrique Roca que se llenará con 31.000 espectadores.

Ni siquiera las numerosas e importantes bajas pueden servir de excusa al cuadro heliopolitano. Isco y Junior siguen sus procesos de recuperación; Diego Llorente sintió una molestia contra el Rayo y, como Marc Roca, con un esguince en un hombro, será baja. A ellos se suman los internacionales que disputan la Copa de África, Abde, Amrabat y Bakambu, y pese a todo ello el Betis es favorito ante un Real Murcia al que Adrián Colunga le ha cambiado la cara, pero que viene de perder con el Sabadell (0-1) poniendo fin a una racha de ocho partidos sin perder, incluido los de Copa contra el Antequera y el Cádiz, con cinco victorias y un empate que lo dispararon en el campeonato nacional para salir de la cola y meterse en la lucha por los play off.

Los osibles onces iniciales del Murcia-Betis de la Copa del Rey. / Dpto. de infografía

Quizá una de las dudas de Pellegrini está en la portería, una vez recuperado ya un Pau López que ha venido entrando en las convocatorias, aunque siempre por detrás de un Álvaro Valles que ha agarrado con fuerza la titularidad. Adrián fue el guardameta en las dos rondas anteriores, pero sería una buena ocasión para que el catalán fuera recuperando ritmo competitivo. Otro que viene jugando la Copa es Ángel Ortiz, que repetirá en el lateral derecho, con Ricardo Rodríguez en el otro costado para que Valentín Gómez vuelva a ejercer de central, esta vez junto a Marc Bartra para que Natan pueda descansar.

Sergi Altimira y Deossa son los únicos medio centros de los que dispone el preparador bético, que podría dar otra vez la oportunidad de redimirse a Lo Celso, con Fornals reservado de cara al duelo liguero frente al Getafe. Riquelme, sin Abde, es un fijo en la izquierda y para darle mordiente al equipo y ese necesario tono de seriedad, Antony, que se apunta a todo, partirá en el lado diestro del ataque, con Chimy Ávila haciendo uno de los últimos servicios a la causa bética antes de que se abra el mercado invernal, con el peligro que supone siempre la sobreexcitación con la que juega el argentino.