El Betis Juvenil DH remonta al Basilea y ya espera al Oporto en la Youth League (2-0)

El Real Betis Juvenil de Dani Fragoso ha conseguido una remontada importantísima para el devenir de la temporada con el pase a la tercera ronda de la UEFA Youth League. Fue ante el Basilea con un partido plácido para los locales y dominado de principio a fin por un equipo plagado de promesas que consiguieron la solidez defensiva necesaria para certificar el objetivo.

Los juveniles contaron con el apoyo en la grada de grandes personalidades del primer equipo como Cucho Hernández o Giovani Lo Celso, que fueron a ver el partido. Era de vital importancia para el equipo juvenil del Real Betis Balompié que tenía al Oporto esperando en la siguiente ronda antes de que tocase medirse con los equipos que iban por la 'vía liga'. La papeleta para los de Dani Fragoso también era complicada, ya que con un 0-2 en la ida, el equipo acusó los errores defensivos y la falta de eficacia y se reservó los deberes para el partido de vuelta. El partido comenzó con indecisión por parte de los dos equipos. Sin llegada importante a destacar y tampoco un dueño claro de la pelota.

Pero en el minuto 30, Carlos de Roa rompió la tranquilidad del partido con un golazo desde el perfil zurdo del área. El lateral, bien cualificado y seguido ya por Pellegrini, empataba la eliminatoria y abría el encuentro de cara a la segunda mitad.

La segunda parte comenzó mejor el Betis

En la segunda mitad del choque el conjunto de Dani Fragoso estuvo mucho más intenso. Intentándolo más de cara a portería, generando desde la posesión del balón y metiendo a la grada en el partido. El nerviosismo parecía apoderarse de los presentes cuando Rodrigo Marina se vestía de Pablo García y en el minuto 63 mandaba a las nubes un penalti cometido sobre Morante, pero un minuto después, el delantero sacó su faceta goleadora y remataba un centro raso dentro del área pequeña para poner, ahora sí, en ventaja a los suyos y olvidar la tanda de penaltis que estaba destinada a desempatar la contienda.

A partir del segundo gol de los verdiblancos el partido descendió en ritmo de forma notoria. Los de fragoso comenzaron a amarrar el encuentro a través de una posesión de balón más pausada y al mismo tiempo, sabiendo mantener llegadas al área en todo momento contando con varias oportunidades que no supieron certificar para conseguir el tercer tanto del partido.

Hubo incertidumbre hasta el final

En los últimos instantes del partido, el Basilea pudo incluso conseguir empatar la eliminatoria recortando distancias en el resultado del partido. Los suizos tuvieron un mano a mano contra Manu González, meta recién convocado por la Selección Española Sub-19, que conseguía sacar una pierna salvadora para mantener a los suyos por delante en la eliminatoria. Fue una tarde plácida para los intereses del conjunto verdiblanco con actuaciones individuales muy destacadas de algunos futbolistas del combinado bético. Destacan los dos goleadores del encuentro, Carlos de Roa y Rodrigo Marina, pero futbolistas de la talla de José Antonio Morante, Miguel Romero, Rica Fúnez o el propio guardameta Manu González también firmaron una tarde muy destacada.

En la siguiente ronda ya espera el Oporto, que viene de arrasar al NK Bravo esloveno con ocho goles entre los dos partidos. El 26 de noviembre será el primero de los partidos en Portugal y el 10 de diciembre el choque de vuelta en la ciudad deportiva Luis del Sol.