El Betis Juvenil pasa de recibir dos goles en dos minutos a golear para acceder a la final de la Copa de Campeones (2-6)

Torbellino verdiblanco en El Toralín. El Betis Juvenil volvió a tirar de casta para levantar un 2-0 en contra recibido en apenas tres minutos. Terminó goleando por 2-6 al Deportivo de La Coruña con una actuación estelar de Iván Corralejo, autor de un hat-trick y de Pablo García, que firmó un gol y repartió dos asistencias sin descanso tras estar en la final de la Conference. El domingo, los de Dani Fragoso se medirán al Valencia con un doble objetivo, levantar por primera vez la Copa de Campeones y clasificarse a la UEFA Youth League.

El partido comenzó con un ritmo frenético: tres goles en los primeros cuatro minutos. El Deportivo de la Coruña golpeó por doble partida. Primero, se adelantó con un penalti a los 18 segundos. Manu González, recién llegado de Breslavia, detuvo el lanzamiento, pero Rubén Fernández cazó su propio rechace y adelantó a los gallegos. Sin tiempo para reaccionar, José Rey amplió la ventaja tras un pase a la espalda de la defensa. El Betis estaba 2-0 abajo antes de los tres minutos.

Pablo García y Manu González directos desde Breslavia a meter al Betis Juvenil en la final

Pero los verdiblancos no se vinieron abajo y fueron capaces de reaccionar como han demostrado esta temporada repleta de éxitos. A los cuatro minutos, Iván Corralejo aprovechó una mala salida del portero rival y marcó tras recoger un nuevo rechace. Ese gol fue el punto de inflexión, que hizo resucitar al equipo cuando parecía KO. A partir de ahí, apareció Pablo García, uno de los estandartes de la cantera bética, que apunta al primer equipo más pronto que tarde. El sevillano firmó dos genialidades: primero, un taconazo que dejó solo a Corralejo, quien no falló para firmar el empate. Luego, en el minuto 20, aprovechó un mal despeje de la zaga rival para empalarla de primeras y completar la remontada.

El Deportivo de la Coruña, dirigido por Miguel Figueira, intentó reaccionar. Álvaro lo probó desde la frontal tras un buen recorte, pero el balón se marchó alto. Pablo García volvió a aparecer antes del descanso con un centro perfecto a Sosu, que remató mordido, pero el balón acabó en la red. Antes de concluir la primera marte, Manu González salvó al Betis del tercer gol gallego, sacando un pie providencial. Al descanso, 4-2 para los de Dani Fragoso.

En la segunda mitad, el Betis mantuvo el control absoluto. Corralejo firmó su hat-trick con una brillante acción individual que puso el 5-2 y terminó de hundir al Deportivo de la Coruña. Los gallegos bajaron los brazos, mientras que los verdiblancos no soltaron el acelerador y querían más. La impotencia del rival acabó en un penalti cometido por Álex sobre Rodrigo Marina. Desde los once metros, Adrián Martín no perdonó y colocó el definitivo 6-2. A partir de ahí, ambos equipos ya esperaban el pitido final.

Ficha técnica Ficha técnica 2 Deportivo de la Coruña: Alejandro Marqués; Mario Hermo, Samuel, Hugo Torres, David Fernández (Vergara, 63'); Ramallo (Estévez, 51'), Castro, Areosa, Mesía (Rodrigue Essono, 51'), José Rey y Rubén Fernández. 6 Betis: Manu González; Óscar Masqué, Jorge Oreiro (Cuevas, 85'), Fabian Omar, De Roa (Arenas, 70'); Migue Romero, Fúnez, Iván Corralejo, Pablo García, Sosu (Morante, 78') y Rodrigo Marina (Jorge Luis, 85'). Goles: 1-0 (2’) Roberto Fernández. 2-0 (5’) José Rey. 2-1 (4’) Corralejo. 2-2 (11’) Corralejo. 2-3 (20’) Pablo García. 2-4 (38’) Sosu. 2-5 (54’) Corralejo. 2-6 (81') Adrián Martín, de penalti. Árbitro: Guillermo Garcia Presa (leonés). Incidencias: Partido correspondiente a la segunda semifinal en la Copa de Campeones celebrado en el Toralín.

Un título y un billete a la UEFA Youth League en juego

Este domingo, el Betis Juvenil jugará su tercera final consecutiva de la Copa de Campeones a partir de las 12:00 horas. Tras caer en las dos anteriores, los de Dani Fragoso tienen una nueva oportunidad para hacer historia. El rival será el Valencia, y el premio será doble, un título y un billete para la próxima edición de la UEFA Youth League.