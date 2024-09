Betis - Leganés: Un septiembre para despegar en Heliópolis

Sevilla/En septiembre vuelve el cole y el fútbol de clubes. LaLiga retoma el pulso tras un parón que pocos entienden a estas alturas (hay otro en octubre) que corta el ritmo de los equipos que sólo han hecho empezar a competir, pero es que de este negocio quieren cobrar todos. El caso es que el Betis regresa al Benito Villamarín para afrontar un mes clave que lo pondrá, o debe ponerlo, en el camino para pelear por los objetivos marcados por la directiva. Y es que después de un inicio irregular en el que dejó escapar vivo de Heliópolis al Girona, no pudo con el Alavés y perdió en el Santiago Bernabéu, el conjunto de Manuel Pellegrini afronta este septiembre cinco citas clave, cuatro de ellas en casa, de esas calificadas como ganables con las que el equipo debe encaramarse a puestos europeos más pronto que tarde.

El primero que llega a la capital hispalense es el Leganés de Juan Cruz este viernes (21:00), antes de recibir la visita del Getafe, Mallorca, ir a Las Palmas y jugar de nuevo al Espanyol en Sevilla. El repóker es misión complicada, pero no imposible para un equipo que quiera estar en los puestos altos, pero las bajas empiezan a complicarle la vida al técnico, que ha citado a dos canteranos, además de Assane, en dinámica del primer equipo, para paliar las ausencias que tiene. La novedad es Jesús Rodríguez, hombre de moda en el filial y que acaba de renovar dos años más, hasta 2029, mientras que el otro nombre es el del lateral izquierdo Lucas Alcázar, posición debilitada porque Ricardo Rodríguez debe cubrir la baja de Marc Bartra –el peligro de ir por la liga con sólo tres centrales–, que o tiene otra sobrecarga o no se llegó a recuperar de la que le hizo pedir el cambio en Mendizorroza hace casi tres semanas. A saber...

Pellegrini da instrucciones a sus jugadores. / José Luis Montero

Sin el central catalán ni Mendy, que sigue recuperándose de la lesión de pretemporada, la defensa parece clara con Sabaly en la derecha, la pareja Diego Llorente-Natan en el eje y Perraud en el costado zurdo. Por delante Marc Roca es un fijo y hay que ver si el entrenador se decide por William Carvalho o Johnny Cardoso, que ha estado en este parón con la selección estadounidense. Siempre dijo el entrenador que tras estos parones solía contar con los que se habían quedado trabajando en Sevilla, pero por el rival, el hecho de no haber ganado todavía y ser el inicio de una serie de cinco duelos muy importantes puede hacer que cambie su idea.

No en vano, en la zona de ataque pasa lo mismo y quizá en casa y ante el Leganés sea una buena ocasión de hacer debutar a Lo Celso, que viene de estar en la convocatoria con Argentina, aunque el preparador chileno no puede obviar que el calendario se aprieta en estas semanas jugando casi cada tres días y el próximo miércoles volverá al césped frente al Getafe (encuentro aplazado de la tercera jornada); el lunes siguiente, día 23, contra el Mallorca; el jueves, ante Las Palmas y el domingo (semana con tres partidos) frente al Espanyol. Entonces, ¿Lo Celso en el sitio de Fekir e Isco o apostar por Fornals como ante el Real Madrid? En este caso por la derecha Assane tendría otra oportunidad mientras que la otra banda Abde parece un fijo por mucho que Jesús Rodríguez sea el jugador de moda. En punta, sin Bakambu, otro que sigue con una recuperación que, según dijo, va "poco a poco", el cuerpo puede pedir apostar por Vitor Roque, que ya dejó muestras de lo que puede hacer en Chamartín y en el parón marcó dos goles con la sub 20 brasileña, pero Pellegrini no es hombre de dejarse llevar y seguramente la cabeza le dicte repetir su apuesta por Ruibal.

Por su parte, el Leganés confía en el instinto goleador de su nueva estrella, el marfileño Sebastien Haller, y llega tras empatar en sus dos primeros desplazamientos con el Osasuna (1-1) y el Valladolid (0-0). Nastasic podría debutar tras llegar del Mallorca en un equipo con el que regresan dos ex béticos como Juan Cruz y Brasanac.