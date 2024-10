Betis: Llorente y Cardoso se apuntan a Europa con la novedad de Guirao

SEVILLA/Segundo día de la semana y segundo día de entrenamiento en la ciudad deportiva Luis del Sol para el Betis en el proceso de preparación de una semana muy complicada con el duelo europeo ante el Copenhague el próximo jueves en el Benito Villamarín, escenario que también albergará el partido contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone el próximo domingo a las 18:30 horas. Ha sido una sesión en la que Manuel Pellegrini comenzó tomando la palabra como en la gran mayoría de los entrenamientos e incluso ha vuelto a tomar brevemente Marc Bartra a dos días de vérselas con los daneses.

Tras la charla, comenzaron el calentamiento en el que poco a poco se dejaron ver los nombres propios de una sesión en la que las dos mejores noticias fueron las de Diego Llorente y Johnny Cardoso. El central madrileño gestionó cargas e hizo trabajo de gimnasio con el objetivo de recuperar de la mejor forma posible las fuerzas de cara al duelo ante el Atlético de Madrid. Natan está expulsado y no jugará en LaLiga, por lo que lo normal es que juegue el brasileño junto a Bartra o Mendy y reserve al capitalino para el duelo del fin de semana.

Jesús Rodríguez y Mateo Flores repiten trabajando con el grupo / Manu Colchón

Preocupación por Marc Roca

Quien no ha llegado para la cita es Marc Roca. El catalán ha llegado pasadas las 10:20h (el entrenamiento era a las 10:30h) por lo que ya se intuía que no iba a participar. Tiene un esguince de tobillo tal y como lo expuso el Ingeniero en rueda de prensa. Por lo tanto, queda prácticamente descartado para el encuentro intersemanal y llegaría muy justo para el choque ante el Atleti. Además, Marc Roca viene siendo tratado de forma específica en los anteriores parones de selecciones por sus problemas físicos. Además, tampoco han estado Lo Celso, Isco y William Carvalho, lesionados de larga duración.

Un nuevo salto desde el Betis Deportivo

Las buenas noticias las ha puesto el grupo de jugadores del filial. Este miércoles se disputa el partido de ida para el División de Honor en la UEFA Youth League y Jesús Rodríguez junto a Dani Pérez pueden jugarlo. En el caso del centrocampista, el duelo en Conference parece que no será problema ya que no ha entrenado en toda la semana. Sí lo ha hecho Jesús Rodríguez por lo que su presencia el miércoles está en duda. Al extremo lo ha acompañado en el día de hoy Mateo Flores (que parece repetirá convocatoria) y ha aparecido Carlos Guirao para complementar el centro del campo.