Loren y su fichaje casi cerrado por el Barcelona: "Mi espina es el dinero que podría haber cogido el Betis"

SEVILLA/Original de Marbella pero bético de corazón y dando sus años más prolíficos a nivel goleador en Grecia comandando al Aris de Salónica. El que fuese jugador del Real Betis Balompié desde las categorías inferiores, Loren Morón, ha tenido a bien atender a Diario de Sevilla en la previa del importantísimo choque de los de Manuel Pellegrini ante el FC Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey. Sin duda, un equipo que marca la carrera en el combinado de las trece barras de un futbolista cuyos mejores goles son a los blaugranas y que de hecho, a punto estuvo de vestir la camiseta de los catalanes por una altísima cifra (cerca de 15 millones de euros).

Su relación con Pellegrini, su espinita en la salida del Betis, la importancia de la salud mental, cómo ve la eliminatoria entre los del técnico chileno y los de Hansi Flick y una demostración de beticismo, Loren Morón.

Pregunta: ¿Cómo está usted en Grecia? ¿Cómo es su nueva vida?

Respuesta: Desde que llegué me encontré muy bien. Estoy en el segundo año y bueno, ya te digo que con el equipo y la ciudad y todo, me adapté desde el primer momento muy bien. Al final los que somos de la tierra, pues tiramos mucho para allí, tanto para Málaga como para Sevilla. Y bueno, echando de menos la familia sobre todo, que es lo que siempre destacaba de vivir en Sevilla, que lo tenía cerquita.

Loren, emocionado cuando anotó el gol de tacón contra el Barça / EFE

P: ¿Cómo le va en Aris de Salónica?

R: La verdad que nosotros ahora mismo estamos en la posición donde creo que tenemos que estar. Porque por presupuesto y por instalaciones, por todo, creo que los cuatro que están por encima nuestras son superiores. Y bueno, este año sí que empezamos bastante bien. Estuvimos primero bastante tiempo, pero luego hemos tenido una racha mala que todavía no hemos salido de ella.

P: Acumula 11 goles este curso, y 21 el año pasado... Buenas cifras, ¿no?

R: Cuando empezó la Liga sí que con la confianza que tuve aquí desde el primer momento, pues me sentía bien. Y este año ha sido un poco raro porque es verdad que todavía no me estoy encontrando como a lo mejor estaba el año pasado. Una temporada con bastantes altibajos, que el equipo tampoco rinde, yo en lo personal tampoco. Pero bueno, al final los goles han ido entrando. Estoy en una buena cifra ahora mismo. Y bueno, ahora sí que estoy trabajando no solo por goles, sino por el rendimiento y el juego.

Loren Morón durante su etapa en el Real Betis / Europa Press

Las malas rachas y el rendimiento irregular

P: ¿Qué cree que le pasa al Betis con los equipos menores (Europa, Valencia, Valladolid...)?

R: Sí que es verdad que es un caso curioso. No vamos a ganar porque somos el Betis, no. Esos partidos se tratan con seriedad, aunque también es verdad que el otro equipo juega. Yo lo he vivido, pero no hay una explicación, no te puedo dar una explicación porque como yo he vivido dentro de ese tema, los partidos lo hemos tratado y sobre todo también he tratado con Manuel, y siempre le dábamos la importancia que tenían a ese tipo de partidos.

P: ¿Cómo de importante fue y es para usted la salud mental en el fútbol?

R: Es muy importante la salud mental, y cada vez se está haciendo más visible, que también es muy importante, y en mi caso personal también me ayudó muchísimo, cuando estuve allí en el Betis y no estaba pasando por el mejor momento, yo tenía muchos pensamientos de que yo quería agradar a esa gente que habían confiado en mí, pero yo no estaba correspondiendo a todos ellos, y al final eso también te crea un problema, que tienes que encontrar a una persona que te ayude.

Loren habla de los goles más especiales que le ha metido al FC Barcelona / Manu Colchón

La eliminatoria ante el FC Barcelona

P: ¿Ve al Betis con opciones de clasificase contra el Barcelona?

R: Yo creo que sí, obviamente el Barcelona es el favorito, y más después del partido que se vio contra el Real Madrid. Los favoritos son ellos, pero también el Betis tiene jugadores de mucha calidad, contra los equipos grandes se suele competir bien, y yo no tengo dudas de que se va a competir bien en este partido, y sobre todo qué posibilidades hay, porque para eso es una eliminatoria.

P: A usted se le da muy bien el Barcelona, tiene goles de bella factura contra ellos.

R: Sí, se me da bien y se me da mal, porque es verdad que meto goles, y todos muy bonitos, pero nunca ganábamos. En lo personal, pues al tema goles, sí que al final, creo que los goles más bonitos que he hecho han sido al Barcelona, y bueno sí, se me da bien.

P: El último, en la Supercopa, fue muy especial...

R: El último creo que ha sido el más especial, porque venía de las malas épocas en el Betis y no contaba, y ese partido por luz divina pude jugar y encima di el gol que no llevó a los penaltis. En ese momento yo no pensaba en llorar, pero cuando vi cómo celebraron mis compañeros el gol y que se alegraban más por mí que por el propio tanto, fue cuando me vine abajo.

P: Estuvo muy cerca del Barcelona... ¿Cómo fue aquel movimiento y por qué no se dio?

R: Esa es una de las cosas que siempre he dicho que tengo la espinita ya no solo por haber podido jugar en el FC Barcelona y sobre todo con Leo Messi, sino también por la inyección y sobre todo el dinero que el Real Betis podría haber recibido y sobre todo cómo luego fue mi salida. Como he dicho, yo creo que hice todo lo posible porque las dos partes ganaron, tanto yo como el Betis. Y estuvo muy cerca, la verdad que estuvo muy cerca y por otros factores que tampoco quiero contar ni tampoco quiero volver a pensar. Pero sí que estuvo bastante cerca, como que Rubi me dijo que ese entrenamiento no lo iba a hacer porque no quería correr riesgo de que esta tarde estaba ya en Barcelona. Estuvo bastante cerca, ya te digo, con Aleñá que en ese momento también estaba en el vestuario y habló con algún compañero de Barça preguntando por mí y todo. Estuvo muy cerquita pero bueno, al final no se dio.

Loren Morón habla de la relación con Manuel Pellegrini / Manu Colchón

Etapa Setién y de ahí a Pellegrini

P: ¿Cómo era su relación con Manuel Pellegrini?

R: Yo con Manuel siempre he sido bastante claro. En la segunda temporada me dijo que no contaba conmigo, que lo mejor que quería que era buscarme un equipo. Después el día a día te trata como nada más. Una cosa es que no cuentes y otra cosa es que te trate mal, que en ningún momento lo hizo. Mi relación con él era buena. Si teníamos que gastar bromas, gastábamos bromas. Siempre y cuando siempre lo he dicho, yo prefiero algo así que no que sean falsos conmigo. Yo al final asumí la situación y lo único que podía hacer era trabajar. En el momento que me llegara la oportunidad intentaría aprovecharla. Nunca me sentí que no pintaba nada allí. Así que también es una de las cosas por las que él fue claro conmigo.

P: ¿Setién para usted fue clave? ¿Qué diferencias hay con Pellegrini?

R: Fue el que me dio la oportunidad y bueno, al que le estoy agradecido por esa oportunidad porque con 24 años no podía volver al filial y él apostó por mí. Para mí ha sido igual que José Juan Romero como un padre futbolístico. Yo diría que a Quique sí que le gusta más el riesgo a la hora de salida de balón y Pellegrini prefiere ser más práctico pero siempre con el balón en los pies.

P: ¿Qué significa el Betis y la afición para usted?

R: No veo nada de fútbol porque no me apetece verlo pero cada vez que juega el Betis siempre lo pongo. Recuerdo, tengo un amigo aquí que viene a mi casa y me dice, a ti no te gusta el fútbol pero siempre que viene tienes puesto fútbol. Yo le digo que claro, si es que siempre viene cuando juega el Betis. La afición igual... el año pasado vine con un compañero y al ver cómo me trataban me dijo que yo aquí había hecho cosas importantes. Yo no sé si habré hecho cosas importantes pero al menos el cariño de la gente es lo que más me engrandece por dentro.