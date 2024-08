El Betis, con el sello competitivo intacto, roza la igualada frente al Manchester United (3-2)

Sevilla/El Betis ha caído en San Diego ante el Manchester United en un partido en el que los de Pellegrini fueron de menos a más, hasta el punto de estar muy cerca de empatar pese a que al descanso iban 3-1 por debajo en el marcador. Y es que el cuadro de Heliópolis dejó clara una cosa: mantiene intacto el sello competitivo impregnado por el técnico chileno.

El Manchester United fue muy superior al Betis en la primera mitad. El cuadro de Erik Ten Hag salió con un 4-3-3 ante un Betis en el que sorprendió Manuel Pellegrini colocando a Ruibal como referente en ataque, acompañado por Iker Losada, y con el Chimy Ávila y Rodri en las bandas. Los primeros compases fueron de claro dominio inglés, con un United que tuvo la pelota, con un ritmo alto y las ideas muy claras en ataque debido a la velocidad, movilidad y desborde de Amad Diallo, Jadon Sancho y Rashford, más las subidas de los laterales Wan Bissaka y Amass.

Además, el equipo de Old Trafford siempre tuvo superioridad numérica en la medular con Casemiro, Eriksen y McTominay. Por ello, los primeros acercamientos con cierto peligro corrieron por parte del Manchester United, aunque el Betis con el paso de los minutos tuvo algo más la pelota y fue el que se adelantó en el marcador con el tanto de Iker Losada, el jugador más destacado de los verdiblancos en la primera mitad junto a un voluntarioso Rodri. Éste, tras una pared con Ruibal, remató a puerta, pero el meta Heaton no atrapó la pelota y cometió el error de despejar hacia el lado de Rodri, que le cedió la pelota al ex jugador del Racing de Ferrol para que marcara casi a placer (15’).

Sin embargo, la alegría le duró poco a Betis. A renglón seguido, el colegiado decretó penalti a favor del United. Una pena máxima inexistente tras el piscinazo de Amad Diallo. Rashford no falló ante Rui Silva (18’). Pese al empate, el Betis aguantó el tipo unos minutos, pero su rival apretó el acelerador con una presión alta muy efectiva que propició innumerables pérdidas de los de Heliópolis en la salida de la pelota (Bellerín, Marc Roca…). Y en una jugada que empezó en un despeje de Bellerín que rebotó en Rodri llegó el origen del 2-1. Ammas se quedó con toda la banda izquierda libre y su centro lo rozó Mendy, el balón le llegó a Amad Diallo y con un latigazo con la pierna izquierda lo mandó al fondo de la red (24’). El United aprovechó el desconcierto defensivo del Betis, superado en el centro del campo, y a balón parado (31’) llegó el 3-1. Córner sacado por Amad Diallo que es peinado al segundo palo donde Rashford, libre de marca, le cede la pelota a Casemiro (los dos jugadores del United libres de marca), para hacer el tercero. Incluso, a poco para el descanso, en una excelente y rápida combinación, los de Ten Hag rozaron el cuarto, pero Llorente desvió el disparo de McTominay de forma providencial.

Pero el Betis de Pellegrini sigue con el sello intacto de equipo competitivo y así lo demostró en la segunda mitad. Salieron mejor los verdiblancos y en un córner botado por Iker Losada y rematado de cabeza por Ruibal casi llegó el 3-2 (54’). El Betis adelantó la línea defensiva en la presión y tuvo así más presencia en el campo de un Manchester United que buscó continuamente los espacios a la espalda de Perraud, emergiendo siempre la figura de un Mendy que volvió a cuajar otro buen encuentro.

Y obtuvo el Betis el premio del gol en un sensacional centro de Rodri, bastante entonado todo el partido, que Diego Llorente remató a gol de cabeza. Gol verdiblanco (61’) un minuto antes de que Ten Hag introdujera numerosos cambios con un once prácticamente nuevo con muchos suplentes y jóvenes valores. En el Betis también apostó Pellegrini por refrescar el equipo e introdujo más jugadores de calidad en el campo, como Fekir y William Carvalho, y en el tramo final de la contienda los béticos gozaron de ocasiones para haber hecho un empate que hubiera sido justo.

Pablo García y Fekir, éste con un último disparo que se fue fuera por poco, rozaron el gol en una buena segunda parte de un Betis que dejó también para destacar los primeros minutos de Johnny y Marc Barta en la pretemporada. Próximo rival, el Al-Ittihad en el Villamarín este próximo sábado. Otra prueba para un cuadro verdiblanco con el sello competitivo intacto.