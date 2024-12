El Betis presentará alegaciones por la roja al Chimy Ávila

SEVILLA/Después de la polémica acción en la que Cuadra Fernández expulsó al Chimy Ávila en el partido del Betis ante el Villarreal este pasado domingo se produjo públicamente una intervención de Ángel Haro para valorar esa acción en los medios oficiales de la entidad de La Palmera. Una intervención que al no producirse habitualmente dejó clara la molestia que había en torno al arbitraje del partido, como así confirmaron las propias palabras del presidente. Tanto Manuel Pellegrini como algunos jugadores se encargaron después de valorar también lo sucedido ante la incredulidad mostrada en redes sociales de un amplio sector del mundo futbolístico. Incluso a su llegada a Sevilla, el propio jugador argentino manifestaba lo siguiente en torno a la acción: "Bueno… A la vista de toda la gente está, ¿no?".

Tan lejos ha llegado el tema que a primera hora de la tarde de este lunes el propio Betis ha informado que van a presentar alegaciones ante el Comité Técnico de Árbitros por la tarjeta roja en ese minuto 34 sobre el rosarino y que supuso una gran desventaja numérica en el resto del partido para el equipo del técnico chileno, que entre calidad individual con la falta de Lo Celso y una resiliencia incontestable en defensa supo sacar un difícil resultado adelante y sumar tres puntos que le acercan a Europa.

La expulsión del Chimy Ávila ante el Villarreal / DAZN

Un acta que puede ser definitiva

A la hora de presentar ese recurso para que el delantero verdiblanco no se pierda el choque ante el Rayo Vallecano un aspecto clave a tener en cuenta es el acta de Cuadra Fernández. Y es que lo que describe el balear es lo siguiente: "Fue expulsado por realizar una entrada a un adversario por detrás derribándolo, sin ninguna intención de jugar el balón y teniendo al contrario por objeto. Posteriormente le lanza una segunda patada, ésta sin llegar a alcanzarle". Unas palabras que en absoluto concuerdan con lo que se ve en las imágenes, sobre todo en la segunda parte del mensaje donde hace alusión a una patada que realmente se aprecia que es la inercia que lleva el jugador al caer.

De hecho, hay analistas arbitrales bastante conocidos en el panorama nacional que catalogan el acta como "negligente". Un adjetivo que se utiliza por parte de dichos analistas en torno a la valoración de la intención del atacante bético, que siempre es supuesta y en ningún caso puede ser conocida ni interpretada por el árbitro. Además, acusan al propio colegiado de dejarse llevar por el prejuicio de la forma constante de jugar del Chimy Ávila.

Fajardo señalado y Pellegrini también se queja

En el propio acta también señala Cuadra Fernández al director deportivo del Betis: "Deteniéndome frente a él, ya que estaba en mi camino, lejos de cesar en su comportamiento continuó mirándome y repitiendo él: 'Siempre es lo mismo con nosotros, sí. No tenéis el mismo criterio'. Teniendo que ser alejado de allí por miembros del equipo visitante".

"Es lo de siempre... Con expulsiones y penaltis debe ser obligación ir a revisarlo al monitor, porque son situaciones que desequilibran un partido parejo. No es roja; es una zancadilla por detrás que es amarilla. No tiene que darle vergüenza a los árbitrsdo equivocarse y mirar el VAR. Si después de verlo se confirma su decisión, perfecto, pero no cuesta nada revisarlo. Quizá los árbitros se ven sobrepasados de presión y tensión. El VAR es una aliado y no un enemigo. Revisarlo sólo sirve para reforzar su criterio o enmendar un error", valoraba Pellegrini.