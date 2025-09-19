Betis-Real Sociedad: La hora de encender el motor

El Betis no termina de arrancar en este inicio de Liga. Décimo en la tabla –con un partido más– con 6 puntos de 15 posibles es una muestra de que el conjunto de Manuel Pellegrini no termina de estar fino, y en el Ciutat de Valencia volvió a quedar patente, con una desconexión inicial que le costó encajar dos goles en apenas diez minutos. Después reaccionó y le dio para sumar un punto, pero ese botín le supo a poco.

Por eso, el choque de esta noche ante la Real Sociedad tiene un punto de presión añadido para los de Heliópolis, que tienen la necesidad de ganar para fulminar cualquier atisbo de incertidumbre en una temporada en la que las expectativas en La Palmera son bastante altas, de ahí la importancia del choque ante un rival que no ha empezado nada bien y que llega a esta cita en busca de su primer triunfo de la temporada. Ojo...

El equipo bético debe haber aprendido la lección ante los granotas para salir hoy intenso y muy concentrado

De cara a este compromiso, El Ingeniero recupera a una pieza importante en el eje de la zaga, Marc Bartra. El central ha dejado atrás una lumbalgia y todo indica que saldrá de inicio, y muy probablemente acompañado por Diego Llorente. El madrileño, que se quedó sin jugar ante el Levante pese a ir citado, ha acumulado sesiones de trabajo durante la semana y tiene muchas opciones de jugar de titular, pues los verdiblancos necesitan cuanto antes que sus dos principales pilares defensivos vuelvan a brindar el excelente rendimiento del curso pasado. En la portería puede repetir Álvaro Valles por delante de Pau López y en los laterales todo apunta a que estarán Bellerín y Junior. Por delante de la defensa estaría Amrabat con Pablo Fornals; Antony y Riquelme actuarían en las bandas, Lo Celso sería el enganche y el Cucho Hernández, el referente arriba.

Diego Llorente, junto a Riquelme y Ángel Ortiz en un entrenamiento. / Juan Carlos Vázquez

El primer paso que debe dar el Betis en busca del triunfo será salir con intensidad y concentración, después de la lección aprendida ante los granotas, pues la Real Sociedad, pese a no atravesar por un buen momento, es un buen equipo, con jugadores de calidad en todas sus líneas, y quiere sumar sus tres primeros puntos en el campeonato. El conjunto donostiarra está en el inicio de una nueva era, después de la salida de Imanol Alguacil y la llegada al banquillo de Sergio Francisco (procedente del filial), pero el fútbol no espera a nadie y la exigencia de lograr buenos resultados es máxima. Y es que los blanquiazules han sumado sólo dos puntos en las primeras cuatro jornadas y no han ido, siquiera, por delante en el marcador ni un solo minuto en este arranque del campeonato.

Alineaciones probables. / Dpto. de Infografía

Para tratar de ganar en la vuelta a La Cartuja, donde la Real ganó la Copa al Athletic el 3 de abril de 2021, el entrenador del equipo vasco recupera a Sucic y Brais Méndez, ausentes en el choque ante el Real Madrid por un proceso febril y una fractura nasal, respectivamente. Las únicas bajas confirmadas son las de Óskarsson, Yangel Herrera e Iñaki Rupérez, las tres por lesión; y la principal novedad en cuanto al once podría ser la titularidad de Carlos Soler. También volvería Take Kubo, tras su suplencia ante el Real Madrid por problemas en un tobillo, por lo que Guedes podría pasar a jugar en la izquierda, Brais Méndez lo haría en la mediapunta y Oyarzabal sería el principal referente ofensivo.

Los donostiarras no conocen el triunfo en el inicio liguero, sumando únicamente dos puntos en el casillero

Sergio Francisco ha citado a 25 futbolistas, entre ellos a Odriozola y Sadiq, por lo que tendrá que realizar dos descartes antes del partido. Un choque en el que el Betis buscará una victoria con la que poder empezar una racha positiva de resultados. Llega, por tanto, la hora de encender el motor.