El Betis sonríe con el regreso del Cucho

El enfrentamiento entre el Betis y el Rayo Vallecano llega con una muy grata noticia para los heliopolitanos: el regreso del Cucho Hernández. El delantero colombiano ha superado su lesión muscular y vuelve a estar disponible en un momento clave del campeonato, en plena pelea verdiblanca por seguir consolidado en los puestos europeos con esa ilusión de pelear por jugar la Liga de Campeones.

A la espera de que Pellegrini le dé la titularidad o minutos durante el encuentro, la vuelta del cafetero no supone para el Betis únicamente sumar una pieza más al frente de ataque, sino también recuperar a un futbolista que estructura gran parte del comportamiento ofensivo del equipo.

NÚMEROS QUE EXPLICAN SU IMPORTANCIA

Los datos sostienen el peso específico del Cucho en el equipo de Heliópolis. En la actual temporada acumula 10 goles entre todas las competiciones (Liga, Copa y Europa League), de los cuales 8 han llegado en LaLiga, además de 3 asistencias, siendo el máximo goleador del Betis. El conjunto bético ha firmado 39 goles en 24 jornadas ligueras, con una media de 1,63 tantos por partido, registro que le sitúa entre los ataques más productivos del campeonato. Sin embargo, buena parte de esa eficacia tiene el sello del Cucho, que transforma en goles muchas de las ocasiones que los verdiblancos generan en cada compromiso, entendiéndose muy bien tanto con Abde como con Antony.

El Cucho suma en Liga 8 goles y 3 asistencias en 19 partidos, con un total de 1.654 minutos

UN ENCAJE TÁCTICO QUE CAMBIA EL ESCENARIO

El modelo verdiblanco combina posesión elaborada con verticalidad selectiva. En ese esquema, el delantero cumple funciones que trascienden al remate, como la fijación de los centrales, las rupturas constantes al espacio o esa intuición de ir al primer palo, un recurso fundamental ante defensas cerradas. Y es que con él en el campo, el cuadro heliopolitano gana en cuanto a profundidad real y una referencia clara para finalizar cada secuencia ofensiva.

LA PRESIÓN COMO ARGUMENTO AÑADIDO

El impacto del colombiano también se percibe en la fase sin balón. Es el primer activador de la presión alta, condicionando la salida rival y favoreciendo recuperaciones en campo contrario. Ante un Rayo que puede sufrir cuando se le aprieta en inicio de jugada, su regreso reforzaría la capacidad del Betis para instalarse en terreno adversario tras pérdida.

El cafetero es pieza importante en ataque por esa buena conexión con Abde y Antony

CONTEXTO Y MENSAJE COMPETITIVO

El Betis necesita sostener su candidatura europea y alimentar esa ilusión de jugar la Liga de Campeones, mientras que el Rayo pelea por escapar de la zona baja y la recuperación del máximo goleador llega en un momento estratégico del calendario. Más allá de las cifras, aporta nivel en el área y una amenaza constante que obliga a los rivales a ajustar sus planes defensivos. Por todo ello, el regreso del futbolista de Pereira es muy importante para el equipo bético, tanto para la Liga como en la Europa League.