La 'Doble A': Abde y Antony, la alianza explosiva que hace soñar al Betis

Abde y Antony realizan su habitual festejo de gol en el partido ante el Lyon de esta temporada en La Cartuja.

El Betis respira un sensacional ambiente en el vestuario. La unión entre los futbolistas es muy buena, positiva, y eso se traslada también al terreno de juego. Prueba de ello es la excelente conexión que existe entre Abde y Antony.

El internacional marroquí y el brasileño son dos hermanos dentro de esa familia que convive en el día a día en Heliópolis y eso se refleja luego en los entrenamientos y en el césped, donde ambos se retroalimentan del fútbol del otro, con goles y asistencias, realizando los dos una celebración –como se puede ver en la imagen– que esta temporada está siendo cada vez más habitual.

El propio Abde, en una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, este pasado miércoles, hablaba de su amistad y el compañerismo que mantiene con Antony. "Yo, mi familia, mis agentes... Todos miramos las cifras que llevo en cuanto a goles y números, pero también miro la de mis compañeros. Si marca Antony, yo también quiero meter. El hecho de que Antony esté a buen nivel, me anima a mí. Tenemos una competitividad sana. Aquí Antony ha caído de pie. Desde que llegó se ha convertido en un hermano para mí", señaló Abde. "También con Bakambu es con quien suelo estar más tiempo en la ciudad deportiva, pero esa conexión con Antony en el campo es diferente", añadió el futbolista nacido en Beni Melal respecto a ese vínculo que tiene con el paulista. De hecho, Abde señaló tras la victoria en Mallorca qué movimientos hace cuando Antony lleva la pelota: "Yo siempre intento llegar al segundo palo cuando la tiene Antony. Me va a buscar".

Los números de ambos futbolistas verdiblancos son muy buenos en lo que va de temporada. Abde suma en Liga 5 goles y 5 asistencias en 15 encuentros (1.143 minutos). En la Copa hizo un gol y dio una asistencia en dos partidos (110 minutos) y en lo que va de Europa League acumula 3 goles en 8 partidos (480 minutos). Sumando las tres competiciones, lleva actualmente 9 goles y 6 asistencias en 25 partidos (1.733 minutos). Mientras, Antony (datos obtenidos en transfermarkt.com) lleva en la Liga 6 goles y 5 asistencias en 19 partidos (1.596 minutos). En la Copa, una asistencia en cuatro partidos (250 minutos) y en lo que va de Europa League, 4 goles y 3 asistencias en seis encuentros (480 minutos). Entre las tres competiciones lleva, por tanto, 10 goles y 9 asistencias en 29 partidos (2.326 minutos).

Abde y Antony festejan un gol en un partido europeo de la presente temporada. / Julio Muñoz / Efe

Cifras muy buenas en ambos extremos, cuya citada conexión se ha visto, por ejemplos, en compromisos como el del Feyenoord en La Cartuja, que acabó en victoria (2-1) del Betis con tantos de Antony, con un disparo a la escuadra; y de Abde, que cabeceó picado un extraordinario centro del brasileño. También, más recientemente, en el Metropolitano, cuando una buena jugada de Abde acabó en apertura de éste a Antony, cuyo disparo al primer palo sorprendió a Oblak y acabó en el gol que le dio los tres puntos a los heliopolitanos.

De esta forma, Abde y Antony están respondiendo en el campo a la confianza que Manuel Pellegrini tiene depositada en ellos. De hecho, la explosividad y velocidad de ambos a la contra está siendo en la presente temporada uno de los principales recursos ofensivos de los verdiblancos. En Mallorca, el pasado domingo, se pudo volver a comprobar. Así, los dos extremos forman una alianza explosiva en el Betis: La Doble A.