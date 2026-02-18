Pellegrini: "La táctica es importante, pero son los jugadores los que ganan los partidos"

Manuel Pellegrini le ha dado al Betis una estabilidad deportiva que ha permitido al club crecer en otros aspectos. Seis temporadas peleando arriba por grandes objetivos que, seguramente, en algún momento no fueron reales. Ahora enlanza tres victorias seguidas en la Liga para relanzar el sueño de Champions del Betis, pero la crítica va siempre de la mano en los últimos tiempos, algo que asume, acepta e incluso valora positivamente, según comentó en Radio Marca, mostrándose "muy contento porque el plantel supo responder a tantas lesiones" que están marcando esta campaña.

"Es verdad que la derrota de la Copa fue muy fea, pero el grupo demostró madurez para reponerse. Estamos en octavos de final de la Europa League siendo cuartos y en la liga seguimos bien posicionados", resumió el chileno, que en su sexta temporada en el Betis mantiene "la misma exigencia del comienzo" de su carrera. Es su fuente de la juventud. "El fútbol es muy de presente, porque por mucho que haya hecho en el pasado uno pierde dos partidos y llegan los cuestionamientos. El hincha es el hincha, el periodista critica lo que ve en el campo y uno como técnico debe aceptarlas y seguir en el camino que cree que es el correcto", aseguró poniendo un buen ejemplo: "El Atlético nos hizo cinco goles en un partido que por momentos estuvo parejo y después vamos y ganamos en el Metropolitano, después el Atlético le mete cuatro allí al Barcelona y pierde con el Rayo. Es fútbol".

"Han sido seis años muy regulares en los que quizá los objetivos de club no eran estar tan arriba tan pronto porque cuando llegué se venía de una temporada mala. Pero nunca hay que estar conforme con lo que uno hace y seguir aspirando a más", añadió el Ingeniero sobre su etapa en el Betis y esa "misma exigencia personal" es la que traslada "a los jugadores todos los días".

¿Y hasta cuándo dienete cuerda Pellegrini?: "Mientras tenga la motivación y opciones de seguir entrenando lo voy a seguir prolongando. Toda etapa se tiene que terminar y veremos a dónde nos lleva el futuro, pero ahora me centro en el presente", dijo el entrenador heliopolitano, cuestionado sobre su equipo está jugando de una forma distinta ahora: "Tenemos una idea futbolística que cambiamos poco, aunque hay que tener variantes según el rival para poder manejarse en los distintos aspectos. Se le da mucha importancia a la táctica, pero los que ganan los partidos son los rendimientos individuales", dijo el protagonista en Radio Marca, ahondando después en esa idea: "La táctica hay que manejarla, pero los resultados de los partidos lo deciden los futbolistas. Durante mi carrera he hecho debutar a Cazorla, Isco o Ibagaza. Jugadores que hacen jugar al equipo y dan el último pase al delantero, que es el más difícil. Ese tipo de jugadores es lo que he tratado de tener siempre en mis equipos. No ha habido cambio de estilo, sino una adaptación que nos permiten hacer los jugadores que tenemos y ahora volvemos a casa donde tenemos que tomar la iniciativa".

"Satisfecho con el mercado invernal", para Pellegrini "todo depende de las condiciones económicos del club y hay realidades que demuestran hasta dónde puede llegar uno", dijo el pareparador verdiblanco, quien sigue apostando "por fingir menos en el campo, porque falta cierto sentido del espectáculo para hacer a través del juego la liga más atractiva".

En la batería de preguntas sobre algún nombre propio salió a relucir la piedra filosofal de su fútbol: "A Fornals lo conozco del West Ham. Se adapta siempre a lo que le pido. Para mí esa posición es la más importante del fútbol, porque es la que te da la posesión y desde donde se conecta con el delantero. Me gusta tener siempre dos o tres futbolistas creativos".

Y hablar de genios de la creatividad es hacerlo de Isco, a quien casi se lo lleva al Manchester City: "A Isco tuve la fortuna de verlo en el Málaga. Me lo quise llevar al City y estando todo arreglado acabó en el Real Madrid. Se fue al Sevilla y tras un traspié hablé con él para convencerlo de que el Betis era el sitio indicado para volver a disfrutar del fútbol. Ahora está pasando por momentos difíciles, pero por su madurez creo que volverá fuerte a jugar. Le tengo mucho cariño. Está en una etapa de término y lo veo con más ambición de la que comenzó. Es el ejemplo a seguir por cualquier joven por su exigencia a pesar de todo lo que ha conseguido", aseguró.

En cuanto a Antony indicó: "Es un jugador con gran calidad y que venía con hambre de revancha la temporada pasada. Estaba contento e hizo un esfuerzo importante para volver al Betis. Está muy centrado y somos consciente de lo importante que puede ser para nosotros".

Finalmente, Pellegrini no mira al futuro en esta temporada más allá del siguente duelo, porque la perspectiva la da el siguiente encuentro: "A través del tiempo el fútbol es muy cambiante. No busco objetivos de futuro, sino de presente para ir partido a partido. Las rachas positivas y negativas aparecen y desaparecen y por eso hay que entender que el próximo partido es el más difícil".