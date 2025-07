Betis: Valentín Gómez, el siguiente

El Betis aguarda ya la llegada de Valentín Gómez a Sevilla para cerrar su fichaje de forma definitiva una vez pase el reconocimiento médico. En las próximas horas, el central argentino de 22 años debe aterrizar en la capital hispalense, después de que el club de Heliópolis y Vélez Sarsfield dejaran ayer todo acordado para cerrar una operación que según fuentes de la misma ronda los siete millones de euros, entre fijo y bonus, más un porcentaje de una futura venta para la entidad de Buenos Aires.

El propio Manu Fajardo, director deportivo del Betis, en su comparecencia de este pasado martes junto al presidente, Ángel Haro, se mostró optimista para la llegada inminente de Valentín Gómez: "Estamos con los últimos flecos con Vélez. Somos optimistas y si todo marcha bien, dentro de nada estaremos aquí en la presentación de Valentín. Hasta que todo no esté firmado no se puede dar por hecho".

Más tiempo, salvo sorpresa, tardará en resolverse la situación de Antony y Ceballos, con el mes de agosto en el horizonte. El brasileño, descartado ayer por Ruben Amorim, técnico del Manchester United, para la gira americana, sigue siendo objetivo del Betis, con una nueva cesión como vía más factible para su vuelta. "Desde el punto de vista económico tiene que entrar dentro de nuestros parámetros. Una compra depende del precio del United. Es más factible una cesión que una compra por lo que el Manchester quiere pedir. Estamos dando por hecho, y el Betis hace esfuerzos, que puede llegar, pero si no llegase, no quiero que sea vea como un fracaso. Es difícil traer a un jugador de esta calidad y una remuneración económica tan alta", dijo Haro al respecto.

Ángel Haro y Manu Fajardo, junto a Junior Firpo. / José Ángel García

Además, Manu Fajardo indicó que el Betis maneja varias alternativas al extremo: "Nuestra responsabilidad es estar preparados y tenemos alternativas por si Antony no llega. Estamos tranquilos".

En cuanto a Ceballos, cada una de las partes sigue jugando sus cartas. El futuro del utrerano no está nada claro y también apunta a resolverse en agosto. "El Betis no le cierra la puerta a ningún jugador. Cuando la dirección deportiva analiza a un jugador tiene que entrar dentro de unos parámetros económicos. No es un tema de cerrar la puerta o no. El tema de Dani ya lo dije, tuvo su oportunidad de venir hace dos años. Ahora hay tres partes y el Betis no va a pagar un gran traspaso por Dani. No tendría sentido", dijo Haro.

Y en cuanto a la renovación de Manuel Pellegrini, la misma se encuentra aparcada en estos momentos, indicó el mandatario verdiblanco: "Hemos hablado algo de su renovación, no ha habido un acuerdo rápido. Es mucho mejor centrarnos en hacer una plantilla competitiva y seguir hablando durante el año". Frentes abiertos para un Betis que aguarda ya a un nuevo refuerzo. Valentín Gómez, el siguiente.