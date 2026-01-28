El Betis, ¿otra vez animador del mercado de invierno?

El Betis, más allá de que aparezca en escena un mercado más la coletilla de la realidad económica, está obligado a reforzarse en esta recta final del mercado de invierno.

El mayor gasto en plantilla de la historia verdiblanca realizado el pasado verano no equivale a que las inversiones hayan sido las adecuadas, como se está comprobando en el terreno de juego. Un delantero y un lateral sería lo mínimo exigible, viendo cómo harían falta también un medio centro y un extremo. Así, los verdiblancos están llamados a ser, otra temporada más, animadores de la ventana invernal en esta cuenta atrás para el cierre. De hecho, ya lo fueron en las tres últimas campañas.

En el invierno pasado llegaron Antony y el Cucho y se produjo la venta de Assane Diao al Como

Durante el mercado de fichajes de invierno de la temporada 2024‑25, el Betis hizo los siguientes movimientos. Llegaron Antony dos Santos, cedido desde Manchester United hasta final de temporada, y el Cucho Hernández, fichado desde Columbus Crew por unos 13 millones de euros. Y en cuento a salidas, hubo la venta del Assane Diao al Como por alrededor de 12 millones de euros y de Rui Silva al Sporting Club de Portugal (unos 5 millones).

Las numerosas bajas, algunas clave como las de Isco y Amrabat, hacen más urgentes los fichajes

En la campaña 2023-24, durante el mercado de invierno, el Betis tuvo actividad destacada con varias incorporaciones. Las altas confirmadas fueron las siguientes: Johnny Cardoso, procedente del Internacional de Portoalegre (confirmado en diciembre 2023, anunciado oficialmente en enero 2024 tras pagar unos 6 millones de euros); Chimy Ávila, fichado desde Osasuna (4,70 millones); Cédric Bakambu, incorporado desde el Galatasaray (5 millones); y Pablo Fornals, fichado del West Ham (8 millones). Y también hubo salidas relevantes durante ese mercado, como la venta de Luiz Henrique, traspasado al Botafogo por 16 millones; y la rescisión de Andrés Guardado.

El futuro de Bakambu y el Chimy, pese a tener minutos sin el Cucho, apunta a una salida

Y en la 2022-23, el Betis hizo los siguientes movimientos. Llegaron Abner, procedente del Athletico Paranaense (7 millones); y Ayoze Pérez, cedido desde Leicester City. Y en cuanto a salidas, el Betis vendió a Álex Moreno al Aston Villa (13,5 millones), cedió a Diego Lainez al Tigres UANL, a Loren Morón a Las Palmas y rescindió a Víctor Camarasa.

El mercado cierra el lunes por la noche y para la cita ante el Atlético deben estar ya los refuerzos

Ahora, la dirección deportiva y el consejo de adminitración trabajan de nuevo en busca de esos refuerzos tan necesarios para afrontar con más garantías la segunda parte del campeonato con tanto en juego para el Betis. El mercado llega a unos últmos días en los que los clubes llevan a cabos muchos movimientos en cuanto a incorporaciones y ventas y en el caso de la entidad heliopolitana se atisban unos días frenéticos.

Especialmente en cuanto a la llegada del 9 y las posibles salidas de Bakambu y el Chimy Ávila, sin descartar un lateral zurdo y alguna venta importante que permita reforzar tambiñen otros puestos.