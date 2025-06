El Betis vigila el mercado de los extremos: Raúl Moro, opción presente

Sevilla/El Betis está tanteando el mercado de los extremos para la próxima temporada. A la espera de ver qué ocurre con el futuro de Antony y el escaparate que tienen tanto Jesús Rodríguez como Abde, la dirección deportiva verdiblanca está tanteando diferentes opciones para reforzar las alas del ataque. Una de ellas es Bryan Zaragoza y otro nombre presente en Heliópolis, según ha podido saber este periódico, Raúl Moro, del Valladolid.

Bryan Zaragoza, de pasado en los escalafones inferiores del club verdiblanco, es un futbolista muy del agrado de la secretaría técnica bética. Después de su cesión a Osasuna, durante la recién finalizada temporada, debe regresar al Bayern Múnich, con el que tiene contrato hasta 2029, aunque su futuro pasa por abandonar la disciplina del conjunto bávaro. De hecho, según publicó BILD, el equipo muniqués no tiene en mente convocar al habilidoso futbolista malagueño para disputar el Mundial del Clubes.

Y el prestigioso medio deportivo alemán también informó de que el Bayern habría tasado a su futbolista en unos 18 millones de euros, muy por encima del valor real del mercado del jugador (12 millones, según transfermarkt). En este caso, la opción del préstamo se antojaría como la vía más factible para el cuadro verdiblanco, que en este tipo de operación también suele incluir una opción de compra. Bryan Zaragoza no vería con malos ojos la opción del Betis e incluso en último partido de Osasuna, en el Benito Villamarín, estuvieron presentes en el estadio tanto su padre como su representante, que pudieron seguir las evoluciones de este eléctrico futbolista que tan bien colocado está en la agenda de los heliopolitanos.

Bryan Zaragoza, en un encuentro de esta última temporada con Osasuna. / E.P.

Sin embargo, y como es habitual en el mundo del fútbol, el Betis también tienen presentes otras posibilidades y ahí es donde aparece el nombre de Raúl Moro, un futbolista que también ha despertado el interés de otros clubes españoles, entre ellos, curiosamente, Osasuna, que busca un jugador que cubra el hueco dejado por Bryan Zaragoza. "Sí, Osasuna y algún otro equipo, pero nada firmado. Todo se decidirá en agosto. Si se da la opción de salir, me gustaría ir a un club que muestra interés por mi desde inicio y la idea, de entrada, es quedarme en España porque creo que es una liga que me va bien. Pero pueden darse otros escenarios que me puedan atraer", comentaba el propio Raúl Moro en una entrevista publicada ayer en Mundo Deportivo.

Raúl Moro estuvo cerca de salir al Ajax en el pasado mercado de invierno, pero finalmente la operación no se dio y siguió en el Valladolid, donde a pesar del descenso ha cuajado una temporada bastante buena a nivel individual. Por ello, el Betis no lo pierde de vista, igual que a Bryan Zaragoza. Y es que el perfil está claro: velocidad y desborde.