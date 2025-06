La bonita historia de Juan, un fiel bético que lucha contra la ELA

SEVILLA/En el día mundial de la ELA, el Real Betis Balompié y su Fundación no podían faltar a la cita. Siempre con su compromiso social y la visibilidad que le dan a aquellas personas que necesitan una atención especial, en este caso han compartido la historia de Juan Diego. Un fiel aficionado bético que lleva unos meses luchando contra esta enfermedad que sufren más de 4.000 personas en España. Una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura a día de hoy desgraciadamente.

En el video que han compartido en las redes sociales de la Fundación del Real Betis Balompié se muestra una visita de Juan Diego a la que él considera su casa, el Benito Villamarín, poco antes de que este comience a perder su grada de Preferencia por las obras. Con un obsequio especial para él: una camiseta firmada (aparentemente) por los miembros de la primera plantilla heliopolitana.

La emoción superó a un bético de corazón

Cuando le entregaron ese obsequio, su cara transmitía una emotividad sin límites. Emocionado, con lágrimas en los ojos y sin prácticamente poder hablar, besaba el escudo de su Betis mientras agradecía el detalle.

"Soy Juan Diego Morilla Asid. Padezco ELA desde hace seis meses. Fue la peor noticia del mundo. Yo me venía notando algo, porque tengo el carnet en Gol Norte, y un día me resbalé por las escaleras y dije: "Ya no vengo más, porque me voy a matar". Y ahora, a los cinco meses, cuando fui al médico y me lo dijeron, se me vino el mundo encima. Tengo mucha pena", exponía el protagonista en pleno túnel de vestuarios del Benito Villamarín.

Memoria de la Fundación Real Betis

El Betis, un refugio

"Yo soy bético desde que nací. Desde antes de nacer. Hace unos 40 años me hice socio y ahora soy el 2.076. Y sufro mucho por el Betis, pero vamos, soy desde chico bético. Antes de las Copas que hemos ganado, ese campo cantando no se me olvidará en la vida, y ahora mucho menos", sentenciaba sobre el equipo de su corazón.

Una persona excepcional según aquellos que lo conocen, y su familia, en un pedestal junto a su equipo: "Primero está mi familia y segundo el Betis, pero muchas veces digo que el Betis es lo primero siempre. Quiero al Betis más que a nadie, exceptuando a mis hijos y a mi mujer. Para ser bético hay que nacer, y yo nací bético". Un ejemplo de lucha, de vitalidad, y de beticismo desde el principio hasta el final. Un apoyo incondicional y que no entiende de nada más que del propio sentimiento de sus aficionados.