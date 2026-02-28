De Burgos Bengoetxea, el elegido para el derbi, con Iglesias Villanueva en el VAR

Como se venía comentando en los últimos días, se ha confirmado que Ricardo de Burgos Bengoetxea será el árbitro encargado de dirigir el derbi de este domingo en El Estadio de La Cartuja. En el VAR estará acompañado por el gallego Iglesias Villanueva.

El árbitro designado para el duelo de este domingo a las 18:30 entre el Real Betis y el Sevilla pertenece al comité vasco y tiene 39 años. Se trata de un colegiado con amplia experiencia en Primera División, que debutó en la temporada 2015-16.

De Burgos Bengoetxea ya sabe lo que es dirigir un derbi; estuvo hace cuatro años a cargo del conocido como “derbi del palo” en la Copa del Rey. En aquel encuentro de octavos de final en el Benito Villlamarín, el partido fue suspendido a los 39 minutos tras el empate del Betis, luego de que desde la grada se lanzara una barra de PVC que impactó en Joan Jordán, provocando que el encuentro se aplazara al día siguiente a puerta cerrada.

El balance de De Burgos Bengoetxea con Betis y Sevilla

Con el Betis, De Burgos Bengoetxea ha dirigido 31 partidos, con 17 victorias, 5 empates y 9 derrotas. Esta temporada sólo ha estado presente en un encuentro del equipo de Manuel Pellegrini, en el empate sin goles en Vallecas. En cuatro de los últimos cinco encuentros dirigidos por el colegiado vasco, los verdiblancos lograron puntuar.

Por su parte, el Sevilla también tiene un balance positivo con De Burgos Bengoetxea: 10 victorias, 7 empates y 8 derrotas en un total de 25 partidos. Esta temporada dirigió el partido entre Elche y Sevilla en el Martínez-Valero, donde los de Almeyda rescataron un punto gracias a un doblete de Akor Adams. Con este árbitro, el Sevilla no ha logrado ganar en los últimos cinco encuentros, con cuatro empates y el último triunfo registrado en la temporada 2022-23 frente al Villarreal.