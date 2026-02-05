En busca del epílogo más feliz de la trilogía de La Cartuja

La ilusión por bandera. Más de 65.000 almas en las gradas, desafiando al temporal por su Betis. Unas semifinales de la Copa del Rey a las puertas. El partido, de momento, de la temporada para el conjunto de Manuel Pellegrini, quien públicamente y de forma interna ha hecho hincapié en el vestuario en la importancia del encuentro. No es uno más, es una “final”, según indicó el técnico, consciente de que es “ganar o despedirte”. Otra vez con bajas, otra vez, sin embargo, en casa. Uno por lo otro, porque el equipo verdiblanco ha aprendido a jugar sin Isco, Lo Celso, Amrabat y Cucho Hernández, futbolistas llamados a ser titulares, pero en La Cartuja viene ofreciendo un plus de competitividad que puede ser decisivo en una cita contra el Atlético de Madrid (21:00) en los cuartos de final que apunta a una asistencia récord.

La trilogía de La Cartuja afronta su epílogo. En Europa se ganó al Feyenoord, en LaLiga se remontó al Valencia y en la Copa se busca un final feliz en este tercer capítulo ante el coco Atlético de Madrid, un rival que aun con bajas y que llegue de empatar con el Levante y perder frente al Bodo Glimt en Champions, es el Atlético competitivo de siempre, el Atlético de Simeone, el Atlético que ha gastado más de 480 millones en las dos últimas temporadas y que en este mercado invernal ha firmado a Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, gastando unos 54 millones este enero. Y con todo, el Betis peleará sus opciones porque Pellegrini tiene enchufados a todos, de Adrián, titular en la portería, a Bakambu, señalado por algunos por no querer salir y que si es necesario jugará para dejarse la piel por llevar al equipo a las semifinales.

El premio es goloso, unas semifinales ya a ida y vuelta, pero el reto de doblegar al conjunto rojiblanco es enorme sin poder contar con piezas importantes. Al menos, el preparador heliopolitano recupera a Riquelme y Junior y contará con el refuerzo de Álvaro Fidalgo, pero todos serán soluciones según marche el encuentro, porque la responsabilidad inicial es para otros.

Bajo la lupa estará Adrián, el portero de la Copa para Pellegrini. El técnico es fiel a sus códigos internos y si el sevillano dio la cara ante el Palma del Río, el Torrent, el Murcia y el Elche, con alguna parada de mérito, seguirá defendiendo la portería y el entrenador está por encima de reproches o alabanzas por sus decisiones. Igual de claro parecen los cuatro nombres de la retaguardia, con la experiencia de Ruibal imponiéndose a Ángel Ortiz en el lateral derecho, Valentín Gómez por el otro lado, lo que a la hora de atacar reduce las opciones por la izquierda, y la pareja de centrales formada por Marc Bartra y Natan.

El faro será, como toda la temporada, el genio de Fornals, escoltado atrás por el físico de Deossa y la calidad de Marc Roca en el desplazamiento en largo. El catalán acumula muchos minutos, pero su presencia hoy por hoy es fundamental. Arriba no hay mucho donde elegir. Antony y Abde en los extremos y Chimy Ávila en punta, ya que hay demasiado ruido alrededor de Bakambu como para que salga desde el inicio. Un billete a semifinales está en juego. Un premio que exige un esfuerzo extra para que los que están hagan olvidar a los que faltan.

El Betis ha adaptado su estilo. Menos protagonista con el balón, pero más vertical a la hora de buscar la portería rival. Algo parecido a este Atlético de Madrid, por lo que ir a los choques con intensidad y mantener la concentración desde el minuto inicial para evitar despistes, como los que costaron goles en el duelo liguero, en una eliminatoria igualada en la que los errores se pagan caros. Simeone contará con la baja de Sorloth por un traumatismo cráneo encefálico, pero sí podrá disponer de Pablo Barrios y recupera a Giuliano Simeone y Griezmann tras dos y tres partidos de baja, respectivamente.