Cambio de tercio, no de exigencia para el Betis

Estar tan vivo en todas las competiciones a estas alturas de la temporada hace que el carrusel no se detenga para el Betis. Casi no se puede festejar el triunfo del jueves y la clasificación europea, porque sólo hay tiempo de recuperar un poco antes de pensar en el próximo desafío. Y el domingo por la tarde, pase lo que pase frente al Valencia (16:15), no habrá tiempo para celebrar o desanimarse, porque el jueves se acaba la trilogía de La Cartuja con otro duelo vital a cara o cruz en la Copa del rey contra el Atlético. E irremediablemente tiene que pensar en ese duelo Manuel Pellegrini, por mucho que trate de imponer el partido a partido, ya que con muchas bajas apenas tiene opciones para rotar y a la hora de apostar por un once inicial no puede obviar que en cuatro días se juega el pase a las semifinales de Copa.

Como quiera que siempre ha dicho el técnico que LaLiga es lo más importante, contra el Valencia pondrá lo mejor que tiene, aunque no está la cosa para elegir entre muchas opciones. Mantiene el chileno los siete lesionados con los que ya no pudo contar contra el Feyenoord (Junior, Bellerín, Amrabat, Isco, Lo Celso, Riquelme y Cucho Hernández) y suma al sancionado Natan. Pero nunca ha puesto el técnico las bajas como excusa y con lo que tiene buscará tres puntos decisivos que lo pueden aupar de nuevo a la quinta plaza aprovechando el tropiezo del Espanyol frente al Alavés del viernes.

Ni el mercado de fichajes ni la Copa pueden despistar a un Betis que en casa está ofreciendo un plus de competitividad al abrigo de su afición. Se siente cómodo en casa y con un estilo de juego que ha adaptado a la situación actual en la que quizá no puede ser tan protagonista elaborando juego y apuesta por la velocidad para golpear a la contra desde la verticalidad que ofrecen en las bandas Antony y Abde, con Fornals como motor ofensivo.

El castellonense se siente en esa posición de mediapunta más cómodo y con los pivotes guardándole la espalda mira más a la portería contraria que a la propia. En la medular puede elegir Pellegrini, con tres nombres para dos puestos. Marc Roca es el futbolista que da equilibrio al equipo y aunque acumula una carga importante de minutos seguidos su presencia es vital. La elección es decidir entre el físico y el fútbol de ida y vuelta de Deossa o el control y presencia que aporta un Sergi Altimira que guarda más la posición. Quizá en en casa y ante un rival que está abajo hay que pensar más en atacar.

Sin la opción de Natan Valentín Gómez, que es el mejor lateral zurdo que tiene ahora el chileno, volverá al eje de la zaga junto a un Marc Bartra que descansó con el Feyenoord (aún no ha usado juntos a la pareja Bartra-Diego Llorente en la temporada), volviendo Ricardo Rodríguez al costado con Ángel Ortiz repitiendo por la derecha. Ruibal, que ya jugó unos minutos el jueves tras su lesión, podría reservarse para el jueves contra el Atlético. En punta y en la portería hay opciones. Arriba, Bakambu, con opciones de salir en este mercado invernal entró en la convocatoria, aunque con el final de la ventana de fichajes en ciernes podría quedarse en el banquillo. La elección en la portería será más personal. Álvaro Valles lo venía haciendo bien y Pau López, tras su lesión, encadena ahora tres partidos consecutivos. Puede que el que juegue contra el Valencia se siente en el banquillo frente al Atlético.

Enfrente. El Valencia llega tras haber cogido algo de aire respecto al descenso (dos puntos por encima sólo) tras sumar siete de los últimos nueve puntos posibles con dos triunfos seguidos ante el Espanyol (3-2) y el Getafe (0-1). Y viene reforzado en un activo mercado invernal en el que tras hacerse con Sadiq incorporó ahora al ex bético Guido Rodríguez y Unai Núñez, cedidos del West Ham y el Celta, respectivamente.