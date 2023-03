Una camiseta y un partido por el planeta

Aprovechando el parón liguero, el Betis organizó una de las acciones que realizará en el marco de su filosofía Forever Green, en la que presentó en el Acuario de Sevilla la equipación que lucirán los primeros equipos de todas sus secciones dentro del calendario de acciones que desarrollará el club en sus cuatro partidos Forever Green: Betis Baloncesto-Unicaja (26 de marzo), Betis-Espanyol (16 de abril), Betis Betis Féminas-Atlético de Madrid (30 de abril), y Betis Futsal-UMA Antequera (15 de mayo).

En todos estos encuentros el equipo local vestirá una equipación verde, un verde distinto al habirual, hecha con poliéster cien por cien reciclado. Esta acción se enmarca dentro de las 35 previstas porla entidad a llevar a cabo las próximas semanas para concienciar a sus seguidores de la necesidad de apostar por la sostenibilidad.

Se ha fabricado sin los químicos y componentes habituales para satisfacer los criterios de sostenibilidad. El diseño recoge un template de producto desgastado y ensuciado por el paso del tiempo, haciendo alusión a la regla de las '3 R' de la ecología: reducir, reutilizar y reciclar. En cuanto a las tonalidades de color presentes en las camisetas se han utilizado las propias de un campo de fútbol: el verdín del césped y el marrón de la tierra.

Además de esta equipación conmemorativa, en el choque contra el Espanyol se estrenarán las redes de las porterías, que estarán realizadas con redes de pescadores recuperadas del fondo del mar, gracias a la colaboración de Ecoballution. Estas mismas redes se podrán ver en las canastas del encuentro del Betis Baloncesto con el Unicaja de la Liga Endesa de este domingo.

Por su parte, los asientos del tercer banquillo estarán fabricados de redes de pescadores junto a Gravity Wave, uno de los patrocinadores de Forever Green. Los banderines de córner, así como los brazaletes que se utilizarán durante el partido también están confeccionados con material reciclado. Durante el partido por la sostenibilidad de LaLiga, los jugadores de ambos equipos dirán "no al plástico" con la utilización de botellas reutilizables en vez de las tradicionales botellas de agua.

Para esta ocasión, el Estadio Benito Villamarín contará en su interior con mensajes pintados en sus escalones con consejos para llevar una vida más sostenible y cuidar el planeta. También aumentará el número de contenedores de reciclaje selectivo en el interior de las instalaciones y se colocarán en los accesos contenedores de plástico para el reciclaje de los tapones antes de entrar al recinto.

Como símbolo de la importancia del cuidado de los entornos naturales y de la reforestación, durante la previa del encuentro los clubes plantarán un árbol y, además, los niños que acompañen a los futbolista al saltar al césped portarán pequeñas plantas con la colaboración de ASISA.

Entre otras acciones, se promoverá el transporte sostenible hasta el Estadio el día del partido, ofreciendo códigos promocionales a los aficionados para que puedan desplazarse en patinetes, motocicletas y bicicletas eléctricos de la mano de Voi, Lime y Acciona. Además, se reaprovecharán los alimentos sobrantes de los distintos stands de comida del Benito Villamarín, incluyéndose en la App To Good To Go. Para este encuentro, Cruzcampo llevará su cerveza al Estadio en transporte sostenible.