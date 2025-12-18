Carlos Alcaraz hará el saque de honor en el Murcia-Betis

Carlos Alcaraz Garfia, actual líder del ránking mundial de tenis, será el encargado de realizar el saque de honor este jueves en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que enfrentará al Real Murcia y al Real Betis a partir de las 21:00 horas en el estadio Enrique Roca.

La entidad murcianista, presidida por Felipe Moreno, confirmó la noticia a través de sus canales oficiales pocas horas antes de que se dispute el choque copero.

El tenista de El Palmar, de 22 años, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en su tierra natal tras poner fin a la temporada, circunstancia que le permitirá acudir al duelo entre el conjunto grana, del que es confeso seguidor, y el Betis, club al que también se siente unido por raíces familiares, ya que su familia materna procede de Sevilla.

“Seguiré al Murcia esté donde esté y, estando en casa, no podía perder la oportunidad. Además, se enfrenta al Betis, que es un club muy cercano para mí”, señaló el pasado jueves durante la gala de los Premios al Mérito Deportivo de la Región, en la que fue distinguido como mejor deportista murciano de 2025.

El jugador, que afronta una nueva etapa profesional tras conocerse este miércoles que deja de trabajar con Juan Carlos Ferrero y pasará a estar dirigido por Samuel López, acudirá al estadio murciano y será protagonista desde los prolegómenos, realizando el simbólico saque inicial desde el centro del campo.

El ganador de 24 títulos ATP, entre ellos seis Grand Slam, recibirá una calurosa ovación por parte de la afición en una velada para la que se espera un lleno absoluto. El recinto, que cuenta ahora con un aforo de 31.406 espectadores tras las recientes obras, ha colgado ya el cartel de ‘no hay billetes’.

Desde el club se destacó que “este gesto reconoce al mejor deportista murciano del momento, que proyecta por todo el mundo la imagen de nuestra tierra y del Real Murcia, representándolos siempre con orgullo”.

El comunicado concluye subrayando que también supone un agradecimiento por el apoyo constante del jugador: “Gracias, Carlos, por llevar siempre a Murcia y al Real Murcia como bandera y por todo lo que aportas, tanto dentro como fuera del deporte”.