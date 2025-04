El caudal de pases y centros colgados de Antony se va por el sumidero

Sevilla/Antony sobre todo, y jesús Rodríguez volvieron a ser dos jugadores verticalísimos desde las bandas. Incluso cuando se giran y buscan atrás, lo hacen cuando la jugada lo requiere para una apertura o un apoyo que hace daño a las defensas. Pero el Betis, lo que gana en capacidad asopciativa en tres cuartos, lo pierde en capacidad rematadora en el área. Incluso el Cucho es un jugador más para combinar y llegar así al remate que para estar con la caña preparada en el área.

Antony | Estará más preciso o no, pero todo lo que hace es venenoso

A pesar de que Marcelino García Toral puso a Pedraza por delante de Sergi Cardona para blindar el flanco derecho del ataque bético, y que el ex bético hizo un buen trabajo, es tanto lo que participa Antony y tan venenoso lo que intenta, que la sensación de peligro se mantuvo hasta el pitido final por su ala, que atrajo la pelota cuando el Villarreal se cerró para defender el 1-2. Sus centros no encontraron respuesta porque el Cucho no es rematador y bastante hace Isco con llegar desde atrás.

Aitor Ruibal | Ha llegado al tramo final como un tiro

Volvió a marcar un gol sorprendiendo desde el borde del área, como hace cada temporada alguna vez. Se vino arriba con ese gol a los dos minutos y con su fútbol impetuoso y enérgico, cerró las intentonas del Villarreal por su flanco con Cardona y Pedraza. Acabó muy entero pese a sus carreras y colgó un gran centro raso al final que se paseó por la línea de gol.

Cucho Hernández | Le cuesta ante defensas cerradas

A medida que juega partidos, el colombiano se está confirmando como un atacante que aporta más en los espacios, ante defensas abiertas y cuando se descuelga a zonas despejadas, que dentro del área a la caza de un centro o de un rechace por intuición. Por ahí se va mucho del caudal que crea Antony.

Jesús Rodríguez | De momento, un puñal que dura una hora

El extremo alcalareño volvió a ser un incordio para el lateral de enfrente. Empieza los partidos con toda la cuerda dada y allá que despliega su abanico de recursos: quiebros, fintas, arrancadas o frenadas en seco, regates y siempre con la portería entre ceja y ceja. El único inconveniente que tiene por ahora es que a la hora de juego se le acaba la gasolina.

Isco | Ese gol que falló demuestra que es humano

Corría el minuto 72, el Villarreal no tenía recato en defender con su bloque muy atrás y tratando de cortar el juego interior, pero Lo Celso halló una rendija hacia Isco, que controló como suele. No obstante, el tiro con su derecha no tenía tanto ángulo como con la izquierda y lo envió fuera. Sí, el gran mago es humano...