Lo Celso, protagonista de la última sesión de la semana con cuatro bajas

SEVILLA/En la mañana de este viernes a las 10:30 horas ha comenzado en pleno estadio Benito Villamarín la última sesión de entrenamiento correspondiente a la rutina de preparación del partido que enfrentará a los de Manuel Pellegrini este viernes a las 21:00 horas ante el CD Leganés. Se compone como un partido importantísimo en los intereses del conjunto verdiblanco debido a que hasta el momento acumula tan sólo 2 puntos de 9 posibles en las jornadas hasta ahora disputadas en LaLiga EA Sports.

Por ello, ha sido una semana en la que se ha estado muy pendiente de algunos nombres propios. Uno de ellos, el de Marc Bartra, que se ha ausentado en alguna que otra sesión para poder gestionar las cargas y que las molestias que sufría se rebajasen, como él mismo expuso. En las próximas semanas vienen una gran cantidad de partidos y hay que tener cuidado en este sentido. Dentro del grupo de los internacionales ha habido dos nombres que han acaparado en las últimas horas todo el interés, Gio Lo Celso y Vitor Roque. El argentino ha llegado bastante tarde de su viaje con Argentina y quedaba pendiente de poder completar al menos una sesión con el grupo. Por otro lado, el brasileño hizo trabajo de gimnasio el miércoles y se le esperaba ver sobre el césped el día pre partido.

Lo Celso bromea con De Paul y Lautaro en un entrenamiento con Argentina. / Selección Argentina

Lo Celso y Vitor Roque, presentes

Sobre ellos precisamente han sido las buenas noticias en clave altas del entrenamiento. Tanto el delantero como el centrocampista han completado la sesión con el grupo y ahora la decisión le toca a Manuel Pellegrini. Vitor Roque estará con total seguridad en la cita ante el Leganés, pero lo de Lo Celso deja muchas más dudas. A pesar de venir jugando con la selección y mostrar un buen nivel, no ha tenido casi trabajo con el grupo. Tocará esperar a la rueda de prensa del entrenador (12:30 horas de este jueves) para conocer cual será la decisión con el rosarino.

En cuanto a los jugadores del filial que trabajan también hoy con el chileno hay que atender a los que lo vienen haciendo durante toda la semana. Han estado: Nobel Mendy, Jesús Rodríguez y Lucas Alcázar. No así Rudy Kohon, Dani Pérez ni Mateo Flores, quienes si estuvieron en la sesión del miércoles, dejando además muy buenas sensaciones.

Vitor Roque saliendo al entrenamiento de este jueves / Manu Colchón

Bajas definitivas para el encuentro

La principal ausencia, que es la misma que viene destacando durante toda la semana y lo seguirá haciendo hasta 2025, es la de Isco Alarcón. El malagueño se encuentra en estos momentos en plane fase de reposo y 'no impacto' durante algunas semanas para posteriormente ir regresando al trabajo de campo y retomar sensaciones para el próximo año.

Tampoco ha iniciado la sesión Marc Bartra, que no termina de recuperarse de sus molestias, Juanmi no ha aparecido en el inicio de la sesión y tampoco Johnny Cardoso, que regresó ayer del viaje con su selección. En el caso del de Coín, sufrió un golpe en el entrenamiento del pasado miércoles y le va a impedir estar en el partido de la jornada cinco contra el Leganés. Queda la duda de si llegará o no para el encuentro del miércoles ante el Getafe.