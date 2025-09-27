Las cuatro bajas del Betis para recibir a Osasuna

Pellegrini y sus futbolistas, en la sesión de trabajo de este pasado martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El Real Betis Balompié ha realizado en la mañana de este sábado 27 de septiembre su último entrenamiento antes de recibir al CA Osasuna en el Estadio de La Cartuja. Será en el partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports en la que, ya en igualdad de condiciones, buscarán los verdiblancos aumentar una racha de victorias clave para conseguir regularidad y acercarse a los objetivos de final de temporada. En la sesión de entrenamiento, que comenzó con la ya habitual charla del entrenador a sus futbolistas antes de los ejercicios de calentamiento, se han podido confirmar tanto una buena noticia para los intereses del técnico chileno, como las ausencias que ya se conocían de cara al duelo dominical.

Y es que Héctor Bellerín, que se quedó fuera del partido europeo del miércoles por un proceso febril, ha realizado su segundo entrenamiento consecutivo y estará en la convocatoria de Manuel Pellegrini, que eso sí, no podrá contar con cuatro futbolistas importantes para el esquema.

Pellegrini, en un momento de la rueda de prensa de este martes. / M. C.

Cuatro bajas y un alta para recibir a los de Lisci

Isco Alarcón sigue poco a poco recuperándose de su lesión. Sigue acudiendo a la ciudad deportiva Luis del Sol para tratarse con masajes y ejercicios sin impacto. Lo normal es que le reste aproximadamente un mes para poder regresar paulatinamente. Marc Bartra se hizo en los últimos días una ecografía para conocer el alcance de sus problemas musculares. Quizá podría llegar a alguna convocatoria antes del parón pero no hay nada seguro en estos momentos, todo muy ajustado. Según comentó el entrenador antes de medirse a la Real Sociedad, Llorente y Deossa no estarán hasta la fecha FIFA, cuando se espera que puedan volver a entrenar con los compañeros y regresar a una convocatoria.

La buena noticia junto al regreso de Bellerín será Aitor Ruibal, que ya regresó a la lista en Europa pero que lo hará en liga, esperando poder comenzar poco a poco a tener minutos y aportar todo lo que le estaba dando al equipo antes de la lesión.

Los futbolistas que han trabajado del filial ha sido: Yoan Koré (que ha acudido para completar la sesión pero que está sancionado) y Curro Macías, del Juvenil A, ya que el Betis Deportivo juega este sábado en Marbella.

Isco agradece el cariñoso recibimiento de la afición del Málaga. / Joaquín Corchero | Europa Press

Un once con rotaciones

A la hora de tratar de conocer cuál será el posible once por el que opte el técnico chileno hay algunas posiciones con serias dudas. Una de ellas la portería, donde Álvaro Valles podría tomar el testigo. El acompañante de Fornals no está claro, ya que Amrabat acumula muchos minutos y necesita descansar. Ya, en la media punta y en la delantera, pocas dudas quedan.

Por tanto, con las bajas que tiene Pellegrini, el once probable del equipo bético es el siguiente: Valles; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo; Fornals, Marc Roca; Lo Celso, Abde, Antony y Cucho.