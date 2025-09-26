Alineación probable del Betis ante Osasuna: ¿rotaciones masivas por Europa?

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, siempre alude a que desde el jueves hasta el domingo siempre es más complicado descansar para los futbolistas que cuando juegan un domingo para un jueves. Se entiende con esa expresión que en los partidos de liga, quizá, podría haber más cambios que en Europa, pero en este caso, no se espera que sea así respecto al choque ante la Real Sociedad. Además, hay que tener en cuenta que cuentan con un día más de descanso y entrenamiento ya que el debut de los heliopolitanos en Europa se produjo el pasado miércoles, y no el jueves.

Por tanto, hay que atender a las numerosas dudas que hay de cara a la posible alineación que saque el sudamericano desde el inicio. Los que no estarán seguro son los lesionados: Llorente, Marc Bartra, Isco Alarcón y Nelson Deossa. Todos menos Isco se espera que puedan incorporarse a los entrenamientos con el grupo en pleno parón de selecciones.

Bellerín dialoga con Álvaro Valles, Cucho Hernández y Ricardo Rodríguez, con Pau López y Natan detrás. / José Manuel Vidal / Efe

La primera de las dudas, la portería

¿Continuidad para Pau López o de nuevo Álvaro Valles? Esa es una de las grandes dudas del once. La lógica invita a pensar que el portero de LaLiga será el sevillano y el de la Europa League el catalán, por lo que la titularidad de este último ante la Real Sociedad se debió a que después de un tiempo de inactividad tenía que darle algo de rodaje antes del debut continental y que, por tanto, volvería Valles al once este domingo.

Otro apartado importante es en el lateral zurdo. Todo apunta a que Ricardo Rodríguez volverá a ser titular después de la mala racha de minutos de Junior Firpo. Fornals partirá de nuevo en el doble pivote y posiblemente lo acompañe Marc Roca, para darle un poco de descaso Amrabat que llega con una gran cantidad de minutos. Por delante estará Giovani Lo Celso junto a Antony y Abde en los costados, cerrando el once así el Cucho Hernández. Pocas dudas hay desde el doble pivote hacia arriba.

Abde y Antony se abrazan tras el dos a uno que no le quisieron adjudicar al marroquí. / Antonio Pizarro

El once probable del Betis ante Osasuna

Por tanto, el once probable del Betis ante los navarros es el siguiente: Álvaro Valles; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodriguez; Fornals, Marc Roca; Lo Celso, Antony, Abde y Cucho Hernández. Si se cumplen, serían seis cambios respecto al choque continental.