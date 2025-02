La clave del último día de mercado del Betis

SEVILLA/El partido entre el Betis y el Athletic dejó totalmente claro que el conjunto bético necesita un delantero, un lateral izquierdo e incluso un portero (como durante toda la temporada hasta ahora). El mercado de fichajes de este invierno ha ido dando bandazos en clave verdiblanca después de las salidas de Assane Diao y Rui Silva, que solo han podido paliarse con la llegada (que no es un tema menor) de Antony Matheus dos Santos. Manuel Pellegrini lo ha manifestado en alguna que otra ocasión, quiere un delantero, y a pocas horas del cierre del mercado ese atacante no ha llegado. Siempre ha sido muy claro en sus peticiones: "Lo que hace falta lo hablo internamente con el club y la dirección deportiva y si creemos que nos falta un jugador. La parte económica es muy importante, y si sólo puede llegar uno el delantero es lo que más necesitamos. En principio no estamos buscando cambiar todo el plantel. El día que cierre conversamos sobre si estamos satisfechos, todavía quedan algunos días", decía en la previa del choque ante los vascos.

Pero sin embargo, el último día de traspasos se encara con muchísimas dudas sobre si finalmente terminará llegando alguien en ataque. "Debe llegar un refuerzo, no un nombre nuevo", dijo Pellegrini tras el empate. Ha habido muchos nombres en la lista corta del combinado de Heliópolis. William Osula, Tasos Douvikas, Borja Mayoral, Luka Jovic y algunos nombres más de la Premier League, pero la escasa capacidad económica obliga a trabajar con un margen muy ajustado a los de La Palmera. El director deportivo verdiblanco, Manu Fajardo, junto a toda su secretaría técnica trabajan a destajo en estas últimas horas de mercado para encontrar una solución.

Manuel Pellegrini y Manu Fajardo dialogan en un entrenamiento. / E.P.

Movimiento en la ciudad deportiva y el Benito Villamarín

El Betis descansa este lunes y al menos la plantilla se olvidará del mercado de fichajes. Volverán a los entrenamientos el martes para comenzar a trabajar en el partido clave del próximo sábado a las 14:00 horas ante el RC Celta de Vigo en Balaídos. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber movimientos en la ciudad deportiva. Lo más probable es que los lesionados acudan para seguir con su trabajo de recuperación y que todos los miembros de la secretaría técnica acudan para seguir con negociaciones, llamadas, propuestas y gestiones de última hora.

¿Dónde está la clave de este último día de mercado? En que Manu Fajardo, Álvaro Ladrón de Guevara y toda la comisión deportiva en la que participan activamente algunos nombres como Joaquín o Ramón Alarcón consigan encontrar un nombre que cumpla dos requisitos: que guste a Pellegrini y que el consejo de administración de luz verde a un gasto más cuantioso de lo que en principio se esperaba con el objetivo de firmar lo más caro de este deporte: gol. Aunque no se le escapa a nadie que las opciones de que llegue algún futbolista caen por minutos.

José Miguel López Catalán y Manu Fajardo, en una comparecencia pública. / Jesús Martín

El lateral izquierdo, prácticamente descartado

Tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla en las últimas horas, la dificultad del mercado es tal, que han tenido que variar la hoja de ruta en las oficinas del Benito Villamarín. En las últimas semanas se estaba trabajando en la incorporación de un delantero como opción principal y luego, un refuerzo en el lateral izquierdo. En estos momentos, a falta de poco más de 24 horas para que se cierre definitivamente la ventana invernal, lo que transmiten desde las entrañas de la entidad bética es que una incorporación en esta parcela queda descartada a menos que, en los últimos coletazos del día 3 de febrero aparezca una oportunidad de mercado muy buena, que se adapte a las necesidades económicas y sobre todo futbolísticas de la plantilla.

Y es que cuesta pensar que, sin prácticamente opciones realistas para ser incorporadas en la parcela atacante pueda llegar un tercer lateral izquierdo que compita con Perraud y Ricardo Rodríguez.