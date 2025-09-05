Un buen Sosu no fue suficiente para el Betis Deportivo (2-2)

El Betis Deportivo sumó el segundo empate de la temporada ante el Nástic de Tarragona, un equipo que rozó las dos temporadas pasadas el ascenso. En un encuentro que se resolvió en la primera mitad con cuatro goles, dos para cada uno. Una de las figuras más destacadas del encuentro fue Sosu, que marcó el segundo gol del empate, aunque fue sustituido en la segunda mitad por molestias.

No comenzó bien el encuentro para los de Javi Medina, ya que a las primeras de cambio el colegiado señaló penalti para el Nástic de Tarragona, que no desperdició desde los onces metros Jaume Jardí. Desde el gol fue el filial del conjunto verdiblanco el que llevó el control del encuentro. Dominaban los verdiblancos y Destiny estrelló el balón contra el palo (13’). La insistencia tuvo su premio y en otro penalti llegó el empate. Anotó Carlos Reina, a pesar de que el portero Fuidias acertó el lado.

Álex Jiménez con un remate acrobático puso a prueba a un German García, que detuvo el esférico. Hubo parón a la media hora de encuentro, algo que sentó bien a los de Luís Cesar Sampedro que volvieron a colocarse por delante en el marcador. Álex Jiménez filtró un buen balón a Jaume Jardi, que con un pase a la red colocó el 1-2. Aunque no fue lo último de la primera parte, ya que en el tiempo de descuento consiguieron empatar la contienda tras una buena combinación entre Sosu e Ian Forns, con gol del primero de ellos. Incluso el propio Suso pudo marcar el tercero, en otra gran acción individual, pero falló en la definición.

En la segunda mitad hubo menos ritmo en el encuentro y una de las primeras aproximaciones tras el paso por vestuarios fue de Almpanis, que buscó la portería desde la frontal del área, pero atajó Germán García. A la hora del encuentro, ambos técnicos realizaron un triple cambio en busca de refrescar las piernas, aunque se notaba el cansancio. La última clara del encuentro fue para Rodrigo Marina, pero remató desviado y no aprovechó el error en la salida del guardameta de Fiuidas. Y todo esto bajo la mirada de Nelson Deossa en el palco.