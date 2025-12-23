El CTA avala a González Fuertes en La Cartuja

Las ecplicaciones de los martes del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de algunas de las jugadas controvertidas de la jornada se está convirtiendo en un serial en el que el Betis es protagonista casi semanalmente. Y siempre acaba avalando las decisiones que acaban en contra de los verdiblancos como en los penaltis en Cornellá de Valentín Gómez, obviando un empujón previo al argentino, o de Bartra frente al Barcelona cuando el balón le dio en la mano tras un rebote y no tenía direccióna portería.

El CTA esta vez avala otro penalti en contra. Esta vez de Lo Celso sobre Djené contra el Getafe, en una jugada en la que nadie del equipo rival reclamó penalti. "Un atacante del Getafe presionado por varios jugadores del Betis conduce el balón de dentro a fuera del área y es derribado al límite de la frontal. El árbitro señala falta fuera del área en primera instancia, pero el VAR, tras revisar las imágenes, le comunica que el contacto que produce la falta acontece en la pierna izquierda del jugador del Getafe, que aún se encuentra dentro del área, por lo que como establece la regla 14 se debe señalar penalti. El CTA considera correcta la intervención del VAR y el cambio de decisión del árbitro. Al tratarse de una cuestión geográfica no es necesario acudir al monitor", señala el CTA, obviando que según las imágenes es el jugador del conjunto madrileño el que toca al argentino y que la caída se produce cuando él mismo se trastabilla al tropezar su pierna derecha con la izquierda.

Al ser una jugada en la que interviene la tecnología del semiautomático, el CTA no explica la invalidación del segundo gol de Fornals, que hubiera suspuesto el 5-0, por un fuera de juego previo, muy previo, en el inicio del ataque, en el que la línea del fuera de juego se marca en el brazo del futbolista bético. Según @LaLigaenDirecto, tras el penaltiseñalado en contra, el Betis es el equipo con peor diferencia de intervenciones del VAR a favor y en contra de LaLiga con cero acciones a 0 a favor y 6 en contra.

Por contra, el VAR no hizo más que respaldar que el colegiado del encuentro, "bien posicionado", no señalase penalti en una acción en la que Deossa se lanza al suelo para cortar un centro lanteral. "Un atacante del Getafe centra al área el balón golpea en un defensor del Betis que se lanza a interceptar el pase con el brazo en alto. El árbitro, bien posicionado, interpreta que la acción no es sancionable y deja seguir el juego. El VAR revisa todas las tomas disponibles y no encuentra evidencia de impacto en la parte punible del brazo, por lo que no interviene. La regla 12 establece que se sancionará como mano cuando el balón impacte en una zona considerada punible, por debajo de la línea de la manga, y el brazo esté en una posición antinatural ampliando el volumen corporal. En esta jugada la clave es el punto de contacto. Al golpear el balón en la parte superior del brazo no es penalti. El CTA considera la decisión del Árbitro y la intervención del VAR porque la revisión confirma que no hay evidencia clara de contacto en zona punible". González Fuertes lo intentó revisando la posible mano durante varios minutos, pero al final la acción quedó en nada.