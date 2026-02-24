Para el CTA no hubo penalti a Cucho y Valentín Gómez debió ser expulsado

Más allá de la intención didáctica, el programa Tiempo de revisión del Comité Técnico de Árbitros (CTA) revisa acciones polémicas de la jornada sin llegar a dar una explicación clara y lo único que hace es multiplicar el enfado del agraviado de turno, además de condicionar a árbitros cara a siguientes encuentros según hayan sido beneficiados o perjudicados los equipos.

En el Betis-Rayo del pasado domingo hubo dos acciones polémicas: posible penalti a Cucho Hernández y la entrada de Valentín Gómez sobre Ratiu en la que se pidió penalti y expulsión.

En la jugada del ex bético Mendy y el delantero colombiano incomprensiblemente el CTA insiste en que el contacto es fuera del área y que la decisión del colegiado y el VAR fue la correcta, aunque la define como “una acción al límite entre dentro y fuera del área que obliga a un análisis muy preciso”. O es dentro o es fuera. Y en las imágenes se ve que es dentro pese a que la argumentación del CTA señala lo contrario: “Un jugador del Betis es derribado en una zona muy cercana a la frontal del área. El VAR revisa la acción al existir serias dudas de si la falta se produce dentro o fuera del área. La dificultad de la acción provoca que el chequeo se alargue en el tiempo más de lo habitual al tener que revisar todas las cámaras que pudieran dar luz a esta acción. Finalmente comprueba que el contacto es punible, se produce en el pie y éste se encuentra fuera del área. El CTA en una jugada de alta dificultad para visionar el punto de impacto respalda la decisión y la falta fuera del área está bien señalada”. Es tal el error que más allá de si es dentro o fuera equivoca el punto del impacto al señalar que es en el pie, cuando el rayista traba al cafetero a la altura de la espinilla.

Cucho Hernándz y Mendy. / M.G.

Y si la jugada y la explicación enfadan al beticismo, el CTA insiste en que tampoco estuvo bien arbitrada por Martínez Munuera, ya que considera que Valentín Gómez debió ser expulsado. “Como se explicó al principio de temporada es necesaria diferenciar acciones de balones divididos de aquellas otras en las que un jugador tiene la posesión y control del balón y un adversario invade el espacio natural del golpeo. Se trata de una acción al borde del área en la que un jugador del Betis llega a un balón dividido junto a un atacante del Rayo. Tras la disputa, el defensor bético, después de jugar el balón, impacta de forma brusca y con riesgo evidente de lesión al rival. El CTA cataloga este impacto como juego brusco grave recordando que no resulta determinante quién contacta antes con el balón al tratarse de un balón dividido en el que ambos acuden en igualdad de condiciones”, apunta el organismo, que precisa y curiosamente compara esa acción con la de un Mallorca-Betis en la que fue expulsado un jugador del conjunto balear destacando que es “un balón en disputa sin control”. “El CTA considera que la acción debió sancionarse como juego brusco grave mostrando tarjeta roja”, finaliza la explicación, que no entra a valorar si es penalti o no al “no encontrar evidencia clara de que el impacto fue dentro del área”.