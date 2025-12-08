Cuatro jornadas para acabar la primera vuelta quinto

La derrota contra el Barcelona y el triunfo del Espanyol sobre el Rayo, próximo rival de los verdiblancos, hizo que el Betis perdiera la quinta plaza, en principio la única de acceso directo a la Europa League antes de que corran turnos por distintas circunstancias, a manos del cuadro perico, que ha sumando los últimos nueve puntos en liza con tres victorias mientras que el cuadro heliopolitano logró cuatro de esos nueve posibles. Así, a cuatro jornadas de que acabe la primera vuelta, tiene, en el sexto puesto, tres puntos menos que los blanquiazules, con el Athletic apretando por detrás a uno.

Quedan cuatro jornadas para el final de al primera vuelta y con la cuarta plaza a siete puntos, toca ir paso a paso e intentar alcanzar la mitad de la liga de nuevo en ese quinto puesto. Al conjunto bético le quedan tres salidas, la primera este lunes a Vallecas, y un partido en casa. Tras el duelo con el Rayo recibirá al Getafe en La Cartuja antes del parón el 21 de diciembre, retomando el campeonato nacional el 4 de enero jugando en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, cerrando la primera vuelta en el Carlos Tartiere contra el Oviedo una semana después.

El equipo heliopolitano es uno de los visitantes más solventes de la liga, es el único que no ha perdido aún a domicilio (si bien es cierto que en casa perdió con el Athletic, Atlético y Barcelona), empatando en Villarreal o ganando el derbi en Nervión y en Cornellà. En total, en siete choques sólo ha recibido ocho tantos en contra, por lo que no parece, a priori, un inconveniente que tenga que jugar tres de las cuatro citas que quedan lejos de La Cartuja.

Algo similar le pasa precisamente al Espanyol, que jugará tres encuentros como visitante. Esta próxima jornada le toca desplazarse a Getafe y en la siguiente lo hará en San Mamés contar el Athletic para despedir el año. Estrenará el 2026 recibiendo al Barcelona y cerrará la primera vuelta en el Ciutat de Valencia frente al Levante.

El conjunto catalán sólo lleva disputados seis partidos a domicilio (nueve en casa) con dos triunfos, dos empates y dos derrotas, por lo que el Betis mantiene sus opciones intactas de acabar quinto la primera a vuelta a poco que responda ante dos rivales a los que pueda ganar como visitante como el Rayo y el Oviedo y no falle en casa contra el Getafe, independientemente de lo que pueda hacer en su visita al Real Madrid.