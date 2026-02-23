Derbi y rotaciones: una oportunidad para retomar el ideario

Rotar siempre ha estado en el ideario de Manuel Pellegrini. Para tener a todos los jugadores enchufados, para gestionar los esfuerzos y los descansos, para darle a cada uno su sitio... Y ha funcionado. La trayectoria del conjunto verdiblanco en las seis campañas que lleva el técnico al frente así lo demuestra, pero ahora encadena tres partidos repitiendo el mismo equipo de inicio, algo inédito en su trayectoria en el club. El rendimiento, las lesiones y el descanso en el calendario, sin partidos intersemanales lo ha propiciado, pero incluso así es algo extraño en el Ingeniero, que ahora encara el derbi sevillano con la posibilidad de repetir, pero quizá con la obligación de cambiar después del traspié contra el Rayo.

Y es que ese 1-1 en La Cartuja ya legitima cualquier variación pues no se romperá con aquello de no cambiar lo que funciona. Ruibal fue sustituido con una contractura que puede hacer que Pellegrini tenga que variar obligatoriamente su once inicial en el derbi. Bellerín no juega desde hace un mes y medio y la alternativa que gana peso es la de Ángel Ortiz en ese lateral derecho.

La llegada de Fidalgo en el mercado de invierno ha llevado a Deossa al banquillo cuando el colombiano empezaba a mostrar signos de mejora tras un irregular arranque. También Sergi Altimira se ha visto relegado y no es titular desde la derrota en Mendizorroza. Pellegrini tendrá que elegir entre físico en la medular, variando el once inicial que ha repetido en los últimos tres encuentros, o mantener el control desde el toque y el criterio que aporta el último fichaje bético.

Esa apuesta ha hecho que Fornals juegue los últimos choques algo más retrasado, no en el doble pivote pero tampoco por detrás del delantero, y el Betis lo ha notado reduciendo su producción ofensiva. Contra el Valencia salió en la segunda parte para revolucionar la mediapunta y marcó llegando desde atrás tras una asistencia de Deossa, pero en los tres últimos duelos, jugando más atrás, no ha participado en los cuatro últimos goles que ha marcado el cuadro heliopolitano. Si la apuesta de Pellegrini es meter músculo en la medular el castellonense volverá a jugar por detrás del punta distribuyendo juego y llegando con peligro cerca del área, pero si mantiene el centro del campo de las últimas jornadas se verá más exigido en la destrucción que en la creación para conectar con Abde y Antony, el auténtico peligro de este Betis que domina con menos control y con más verticalidad.

Bakambu ha marcado en los dos últimos partidos y podría seguir en el once inicial tras la larga baja de Cucho Hernández, con el alta médica ya pero falto de ritmo competitivo, si bien el cafetero es el referente ofensivo del Betis y máximo goleador.

En los tres últimos partidos el once inicial ha sido el formado por Valles, Ruibal. Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez, Marc Roca, Fornals, Antony, Fidalgo, Abde y Bakambu. Respecto al derbi de la primera vuelta Marc Bartra jugó por el central madrileño; Valentín Gómez, en el lateral izquierdo por el internacional suizo; Deossa entró en el medio en lugar de Fidalgo; Pablo García por el extremo brasileño, sancionado; y el delantero colombiano como delantero en lugar del congoleño. Cinco cambios con respecto al once que viene repitiendo el Ingeniero en los últimos tres partidos. Cara al domingo, la duda está sólo en el lateral derecho y en la medular. Repetir o volver al ideario.