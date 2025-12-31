El día más bonito del año para el Betis: sacaron una sonrisa a los que más la necesitan

En la primera hora de la tarde de este pasado martes 30 de diciembre, los futbolistas del Real Betis Balompié junto a miembros del cuerpo técnico terminaron el primer entrenamiento tras las vacaciones y luego acudieron a la cita más importante del año. A la que siempre tienen en época navideña con los más pequeños y necesitados; los niños de los hospitales de la provincia de Sevilla que lo pasan muy mal debido a sus problemas de salud durante una gran parte del año y que con la presencia de sus ídolos aparece un rayo de luz entre tanta oscuridad. Cargados de regalos, poco a poco fueron regalando sonrisas y buenos momentos en todas aquellas habitaciones que fueron pisando durante el día.

La primera parada fue en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. De ahí, al Viamed Santa Ángela de la Cruz, al Hospital Virgen del Valme y se cerró la excursión con el Hospital Virgen Macarena. En cada una de sus paradas se pudo ver el gran ambiente de alegría y felicidad con el que los niños y niñas de los hospitales recibían a sus referentes y sobre todo, la dedicación, empatía y alegria que respondían los profesionales ante los verdaderos protagonistas.

Un regalo de Reyes anticipado desde Madrid

Un bonito regalo para todos ellos sería que el próximo domingo, en vísperas de Reyes Magos, los futbolistas del conjunto bético fuesen capaces de conseguir un importantísimo triunfo ante todo un Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Sin duda, iniciativa admirable la que no sólo realiza el Real Betis Balompié, sino también el Sevilla Fútbol Club en nuestra ciudad y muchos equipos a lo largo del resto de España, Europa y el Mundo en una demostración de que el fútbol consiste en dar felicidad a los demás.