El Real Madrid-Betis ya tiene fecha y hora

Llorente intenta frenar a Mbappé en un lance del encuentro de la pasada temporada en el feudo blanco.

La Liga ha anunciado oficialmente los horarios de la decimoctava jornada del campeonato en Primera División, en la que el Betis visitará el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid el domingo 4 de enero a las 16:15. El duelo supondrá uno de los grandes retos del conjunto verdiblanco en el arranque de 2025.

Antes de esa cita, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini deberá hacer frente a un exigente calendario que incluye compromisos en tres competiciones distintas. El primero llega este miércoles 3 de diciembre, cuando el Betis se medirá al Torrent a las 21:00 en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, un encuentro que será retransmitido por Teledeporte.

Apenas tres días después, el sábado 6 de diciembre, los verdiblancos disputarán un nuevo choque liguero ante el Barcelona a las 18:30 en el Estadio La Cartuja, en uno de los partidos más destacados de la jornada.

El calendario europeo tampoco da tregua. El jueves 11 de diciembre, el Betis visitará al Dinamo de Zagreb a las 18:45 en una nueva jornada de la Europa League.

De vuelta al campeonato doméstico, el equipo bético jugará el lunes 15 de diciembre a las 21:00 frente al Rayo Vallecano en Vallecas. Por último, cerrará el año en La Cartuja el 21 de diciembre a las 21:00, cuando recibirá al Getafe.