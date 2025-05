Engorilamiento... y cabeza fría en el Betis

Sevilla/A menos ya de una semana para ese 28 de mayo en Breslavia, en el Betis sólo se respira ya ambiente de final, de esa cita en la Conference League ante el Chelsea. Y así se pudo comprobar en el Media Day de la UEFA que el club verdiblanco organizó ayer en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

En todos los estamentos sólo se habla de esa cita en Polonia, para la cual va a ser fundamental que los futbolistas heliopolitanos sepan manejar las emociones, pues en estos grandes partidos lo futbolístico va ligado a lo psicológico, el engorilamiento a la cabeza fría. Puro fútbol.

A esto se refirió el propio Manuel Pellegrini en la rueda de prensa que ofreció. El técnico chileno es experto en estas lides, fruto de su amplia experiencia, y no dudó en resaltarlo: "Lo más importante es trabajar y manejar las emociones teniendo la cabeza fría y el corazón caliente dando todo lo que uno es capaz. Hay que trabajar en todos los aspectos: psicológico, emotivo y futbolístico. Tener confianza para hacer el fútbol que nos llevó hasta aquí y saber que en un partido puede pasar cualquier cosa".

"Sería fácil escudarse en un favoritismo que yo no siento; los dos tenemos las mismas opciones de ganar la final" — Manuel Pellegrini - Entrenador del Betis

No desea El Ingeniero que sus futbolistas se dejen llevar por las emociones, consciente de que eso los puede conducir a cometer fallos que pueden costar caros ante un rival tan potente como el Chelsea: "Si uno se deja llevar por las emociones para tomar decisiones, la posibilidad de hacer lo correcto es muy escasa. Hay que tener la cabeza fría y dentro del fervor de los noventa minutos, tomar decisiones rápidas. Hay que saber controlar esas emociones y los sentimientos".

Bartra, el Cucho, Isco y Ruibal, concentrados mientas realizan carrera continua. / Juan Carlos Muñoz

En una línea similar se expresó Bartra, uno de los capitanes de la plantilla, cuya ilusión por ganar otro título con el Betis es máxima: "Ese ADN ganador que siento lo he vivido siempre desde pequeño: el ganar títulos, el ser muy ambicioso... Pero también tener siempre los pies en el suelo, porque el fútbol te pone siempre en tu sitio y eso es lo que he intentado transmitir desde el principio a mis compañeros".

El futbolista catalán no ocultó las muchísimas ganas con las que afronta "el partido más importante de la historia del club. Se lo decía a Isco cuando llegamos después de ganar al Espanyol y había tanta gente. No sólo los que llegaron, sino cómo estaban, las caras que tenían y el sentimiento que transmiten. Le decía que como nos dé por ganar la final se puede montar una muy grande. Esa ilusión es nuestra gasolina y vamos a ir a por todas".

"Ese ADN ganador que siento lo tengo desde pequeño, pero siempre con los pies en el suelo" — Marc Bartra - Futbolista del Betis

Esa ambición que existe en el Betis quedó reflejada en la respuesta que Pellegrini dio al ser cuestionado por el favoritismo del Chelsea en cuanto a la enorme diferencia que existe de valor de plantilla con respecto a los verdiblancos (922 la de los londinenses por 173 la bética): "Sería muy fácil escudarse en un favoritismo que yo personalmente no siento. Son dos equipos con las mismas posibilidades de ganar la final. Luego se analiza si se pierde por qué fue, si por los jugadores, las decisiones de los técnicos, los presupuestos... Nosotros no vamos a salir pensando en el presupuesto del Chelsea sino en que nuestro juego nos permita ganar la final ante un rival complicado".

En esa idea insistió el santiaguino: "Todos los partidos son distintos, ganar los anteriores no significa nada ni tampoco que nos hayan hecho dos goles de córner. Lo importante es jugar nuestro mejor fútbol. Tener rendimientos individuales altos y un funcionamiento bueno como equipo ante un rival que juega parecido a nosotros, con una cantidad de jugadores jóvenes que lo hacen muy bien. Pero no creo que tengamos que sentirnos que no somos también favoritos". Valentía y exigencia de Pellegrini como reflejo del sentir de un Betis en el que el engorilamiento se ha disparado, pero siempre con la cabeza fría.