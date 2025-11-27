Escoltados unos 3.500 hinchas del Utrecht hacia La Cartuja para el partido ante el Betis

Una marea de aficionados del Utrecht se dirige al estadio de la Cartuja antes del partido contra el Betis

Unos 3.500 hinchas del Utrecht han sido escoltados este jueves por la Policía en su desplazamiento hacia el Estadio La Cartuja para presenciar el partido que enfrentará al conjunto neerlandés con el Betis, correspondiente a la quinta jornada de la Europa League.

El encuentro ha sido declarado de alto riesgo, lo que ha motivado un refuerzo extraordinario de seguridad. La Policía Nacional ha movilizado a 379 agentes para el operativo diseñado específicamente para este duelo internacional, en el que el Utrecht agotó las 3.385 entradas destinadas a la afición visitante.

Según informó la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, el plan se estructura en varias fases antes, durante y después del partido, con especial atención a las zonas Centro y Triana, donde se vigilarán posibles movimientos de grupos ultras de ambas aficiones.

La denominada "Fase Crítica" incluye un dispositivo de protección en los alrededores de La Cartuja, la vigilancia de los hoteles de concentración y el acompañamiento oficial de ambos equipos. Además, durante y tras el encuentro, se mantendrán medidas de control tanto en el interior como en el exterior del estadio hasta su completo desalojo, garantizando así un retorno seguro.

La Comisión Antiviolencia acordó la pasada semana declarar de alto riesgo este Betis–Utrecht, así como el Sevilla–Betis que se disputará el próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (16:15 horas).