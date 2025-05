Espanyol - Betis: Ojito con andar despistados

Sevilla/Con la cabeza en dos sitios; vivo, muy vivo, en Europa y la pelea por el quinto puesto aún entre ceja y ceja, Manuel Pellegrini es ambicioso y no quiere priorizar nada... aún. Lo quiere todo, al menos pelear por todo hasta donde pueda y por eso volverá a apostar por un equipo competitivo en su visita al Espanyol (18:30), aunque con las necesarias rotaciones por obligación, en unos casos, y dar algo de descanso a sus futbolistas más exigidos.

Jugar sin pensar en la histórica cita de la próxima semana en el Artemio Franchi es el reto que, desde la previa, Manuel Pellegrini ha intentado interiorizar en sus pupilos. Sabe que el encuentro del jueves es una ocasión única, pero siempre ha apostado por LaLiga y mientras que haya opciones matemáticas de luchar por la quinta plaza no va a dejar de apostar por ello. Sin embargo, si en algún momento puede dar algo de prioridad a la Conference League es ahora, ya que el duelo con la Fiorentina es un cara o cruz y después podrá centrarse en el esprint final liguero, pues la final europea se disputará el 28 de mayo, ya con el campeonato nacional acabado.

El triunfo del Villarreal contra el Osasuna obliga al Betis a no fallar en un díficil campo como el RCDE Stadium, donde el Espanyol encadena diez partidos sin perder (cuatro triunfos y seis empates), desde la derrota contra el Sevilla el pasado 25 de octubre. Ahí ha cimentado el conjunto barcelonés su permanencia, tras un mal arranque, y alimentado en las últimas fechas sus opciones de pelear por meterse en Europa la próxima campaña, aunque parece que llega tarde pese a que las matemáticas aún le dan opciones. Lo que sí podría ser matemático, en cambio, sería la quinta clasificación para disputar competición continental de forma consecutiva del Betis de Manuel Pellegrini, ya que con un triunfo dejaría a 13 puntos al octavo, puesto de Conference League, con 12 puntos por jugarse.

Pero las miras del preparador chileno van más allá y desde la ambición que ha implantado en la plantilla nadie piensa en ganar en Cornellà para atar ese objetivo, sino en sumar tres puntos que permitan al equipo seguir en la caza del conjunto castellonense.

Pese a ese reto, Pellegrini hará cambios. Llega la Liga y cambia el turno de trabajo. Le toca a Adrián cubir la portería, a Cucho Hernández ocupar la delantera y a Ricardo Rodríguez y Sabaly jugar en los laterales.

El Espanyol acumula 10 partidos sin perder en casa, desde el pasado 25 de octubre

A partir de ahí, Pellegrini se mueve en esa delgada línea entre exprimir lo mejor que tiene o hacer alguna rotación para dosificar a sus piezas importantes porque el recambio no debería bajar el nivel. Es el caso de Isco, que podría empezar desde el banquillo para tomarse un descanso. “Ni Isco ni Lo Celso están para jugar 90 minutos jueves y domingo”, dijo el Ingeniero tras ganar a la Fiorentina. Quizá es el momento para que el costasoleño se tome un respiro y que el argentino salga de inicio, al igual que pasa con Johnny Cardoso. El internacional estadounidense ha sido titular en todos los partidos de liga desde el 15 de diciembre a excepción del que se perdió por sanción en Butarque, perdiéndose sólo en Europa la vuelta de la eliminatoria contra el Vitoria Guimaraes. Sergi Altimira podría volver a jugar de inicio en su lugar quién sabe si incluso junto a William Carvalho para recuperar algo de ritmo competitivo y que Fornals llegue más descansado al choque en Florencia.

Antony, un fijo desde que llegó al final del mercado invernal, no tiene un recambio natural mientras que Jesús Rodríguez, que el pasado jueves no jugó por un problema en el tobillo, ya está del todo recuperado y listo para ponerse a las órdenes del técnico de nuevo, aunque Abde lo viene haciendo bien y no sería ninguna locura darle continuidad al marroquí para intentar sorprender en Florencia con el alcalareño.

En el conjunto espanyolista las cartas están desde hace tiempo sobre la mesa: seguridad defensiva, transiciones veloces y aprovechar los momentos de sus futbolistas más importantes, desde las paradas salvadoras de su portero Joan García, al acierto de Puado y Roberto Fernández, pasando por un Edu Expósito que ha dado dos asistencias de gol en sus cinco últimos partidos, tantas como en sus 40 encuentros anteriores en Primera.