Los béticos sí cumplieron: ya hay nuevo récord de asistencia en La Cartuja

El Estadio de La Cartuja volvió a erigirse como epicentro del fútbol nacional durante la compleja noche de este jueves en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid. El encuentro no solo acaparó la atención por su importancia deportiva, en la que los heliopolitanos se jugaban el poder estar a dos partidos de una nueva final, sino que quedará marcado en la historia por el impresionante respaldo de la afición, que estableció un nuevo récord de asistencia en este escenario. Ya se venía barruntando en los días previos, ya que hubo una importante petición por parte de la grada de animación para apoyar al equipo local.

Desde una hora antes del inicio del partido la Con una entrada oficial de 65.222 espectadores, el nuevo templo heliopolitano registró hasta ahora la mayor afluencia en el choque ante el Athletic Club de Bilbao en el principio de la temporada en liga. La cifra podría verse incluso superada en la jornada de hoy, ya que la nueva asistencia registrada asciende a: 66.810 espectadores, un dato que refuerza aún más la magnitud de la afición verdiblanca.

El espectáculo de luces en la previa del Betis - Atlético con tifo incluido

Gran ambiente desde antes del inicio del partido

El ambiente fue extraordinario desde mucho antes del pitido inicial. Miles de aficionados comenzaron a congregarse en los alrededores del estadio durante la previa, tiñendo los aledaños del que fuese estadio olímpico de verdiblanco. Además, los aficionados de todo el estadio siguieron las indicaciones de la grada de animación y entraron al campo con bastante antelación, con el objetivo de ya desde el calentamiento darle ese último aliento a los suyos en un partido tan importante.

Todo esto cobra más importancia y relevancia cuando ha ocurrido todo en pleno caos meteorológico con la Tormenta Leonardo, que en muchas zonas de Andalucía ha causado verdaderos estragos y que en los distintos carriles y vías de acceso a La Cartuja hasta pocas horas antes del partido, levantando dudas en la mayoría de los aficionados. No había trenes de cercanías para facilitar la llegada de los que viven fuera de Sevilla y aún así, se logró esta cifra histórica para el beticismo.

Uno de los tifos que sacó la grada de Gol Sur / Manu Colchón

Hubo tifo en el estadio verdiblanco

Además, todo el espectacular ambiente que se generó en la previa se culminó antes del pitido inicial con el tifo que sacaron en Gol Sur. Con el rótulo, "Volveremos a llevarte a la gloria"