Fajardo: "Para Pellegrini la prioridad no era un delantero"

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, ha comparecido en la presentación de Álvaro Fidalgo como nuevo jugador verdiblanco, analizando diversas cuestiones del mercado.

Valoración del mercado

"La valoración es positiva. Las notas hay que ponerlas a final de temporada. Uno quiere siempre más. El día que deje de tener exigencia y autocrítica no estaría aquí sentado. El momento Betis actual te exige dar el doscientos por cien. Todas las plantillas son mejorables, pero también digo que actualmente en la Liga española no existen quince equipos con mejores plantillas que el Betis".

Mensaje al bético

"El mensaje es positivo, de confianza. Durante gran parte de la temporada tenemos fuera jugadores muy importantes, pero el Betis es quinto clasificado en Liga. Mañana juega un partido importante de cuartos de Copa y en Europa acabó cuarto clasificado. Son motivos suficientes para estar conformes e ilusionados a corto y medio plazo".

Partido ante el Atlético

"Es un partido bonito ante un rival que nos va a exigir el doscientos por cien. Se ha reforzado bien. Quizás jugamos una baza como apoyo de nuestra gran afición. Se espera una gran entrada. Los que salgan a jugar, máxima confianza en ellos".

¿Por qué no un '9'?

"A nivel interno es cierto que tenemos una magnífica relación con Pellegrini. Para él en ningún momento la prioridad era el delantero debido al lastre por bajas en esa zona de creación. Reclamaba más talento con balón. De ahí que hemos anticipado el movimiento de Fidalgo y se debe a eso. Dentro de las prioridades del mercado para Manuel, antes que ninguna era esa".

Continuidad de Bakambu

"El mercado es pasado. Acontecen muchos movimientos, es cierto que hay interés por contratar a Cédric, pero hay que tener en cuenta la opinión del jugador. Desde aquí a nuestra afición le digo que Cédric siempre se ha dejado todo dentro del campo. Fue pieza importante para que el Betis viviese una final europea. Desde aquí todos al dosciento por cien con Cédric. Cada vez que ha aportado la ha defendido con orgullo".

Robson, para el filial

"Es un perfil que nos ilusiona mucho. Trabajamos con plena comunicación con Miguel y equipo de trabajo. Es un jugador que puede dar muchas alegrías en el presente y medio plazo. Es un central con muy buena pinta".

Rendimiento de Deossa

"Con Nelson Deossa nunca tuvimos dudas. Fue un fichaje que nos ilusionó mucho. Es una bestia. Hay que tener paciencia. En pocos clubes se tiene paciencia. El consejo confía en los procesos y tiene esa paciencia. Nelson viene de un fútbol diferente, su primera experiencia en Europa. Un jugador que se muda a un país diferente, que viene sin familia. Todo eso tiene un proceso. Desde el minuto uno hemos estado cerca de él. Conforme tiene más minutos muestra la clase de jugador que es. Peleamos por equipos de Premier. Confiamos en Nelson. Respecto a Riquelme, al final la misma reflexión. Valentín parece que lleva cien partidos en Europa. A cada persona le cuesta. Hay que tener paciencia. Está el compromiso y el valor humano siempre presente".

¿Hubo opciones de delanteros encima de la mesa?

"Quizás sea la cuestión de la que más orgulloso que estoy de mi equipo. En todo momento en mi mente no ha parado de estar de opciones reales en todas las demarcaciones. He estado muy tranquilo, saliese quien saliese, nosotros estamos alineados con el entrenador".