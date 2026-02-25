Fidalgo, de los clásicos de México al derbi: un reto con el Betis

Álvaro Fidalgo no lleva ni un mes en el Betis –su fichaje se hizo oficial el 1 de febrero–, pero en este poco tiempo está realizando un máster en beticismo. Se estrenó en la derrota ante el Atlético de Madrid en La Cartuja en la Copa (0-5) y luego participó como titular en la victoria en el Metropolitano.

En apenas tres días, pasó de la sima a la cima en cuanto a sensaciones y ahora se prepara con el resto de compañeros para vivir su primer derbi sevillano, aunque no será el primer clásico de su carrera, ya que en México disputó bastantes con la camiseta del Club América.

Fidalgo salta con dos rivales del Guadalajara en un lance del Clásico Nacional. / Francisco Guasco / Efe

El primero de ellos fue el denominado Clásico Nacional, entre el Club América y el Club Deportivo Guadalajara (Chivas), que es el más mediático e importante de México al medirse los dos clubes más populares. También disputó el Clásico Joven, que mide al Club América con el Cruz Azul. Esa denominación surgió en los años 70, pues a diferencia del Clásico Nacional (América contra Chivas), esta rivalidad era más reciente, aunque rápidamente ganó bastante importancia por la calidad y competitividad de ambos equipos de la Ciudad de México. Y por último, Fidalgo también vivió intensos partidos en el Clásico Capitalino, el cual disputan Club América y el Club Universidad Nacional (Pumas), los dos equipos más representativos de la capital, de Ciudad de México, que viven un choque siempre cargado de orgullo e identidad, siendo de los más calientes del balompié mexicano.

"Desde que llegué me dijeron que voy a alucinar con el ambiente, con el día del partido..." — Álvaro Fidalgo - Futbolista del Betis

Ahora, Fidalgo, se prepara en las filas del Betis para su primer derbi hispalense, el cual ya va viviendo poco a poco. "Desde que llegué me dijeron que voy a alucinar con el ambiente, con cómo se vive esta semana, con el día del partido... Bueno, me lo puedo ir imaginando, porque el día del Atlético, en La Cartuja, que era mi primero en casa, lo de la afición fue una barbaridad. Luego fuimos a Madrid y el otro día a Mallorca, y lo mismo; siguen al equipo donde sea. Pero sí, la semana del derbi yo siento que la voy a vivir muy parecida a lo que fue como mi primera semana de clásico en América, muy diferente a todas las demás semanas, porque hay muchas más entrevistas, desde el principio se empieza a calentar el tema, los partidos, la afición, redes sociales, la gente por la calle...", comenta el medio centro asturiano en el podcast mexicano Apuntes de Rabona.

"Los derbis suelen ser partidos muy igualados que muchas veces se resuelven por detalles" — Álvaro Fidalgo - Futbolista del Betis

"Será una semana para disfrutarla y, obviamente, después los derbis son partidos que siempre son muy igualados, partidos en los que se define muchas veces por detalles, pero la verdad es que tengo muchas ganas de poder vivir una semana así aquí", concluye Fidalgo, que analiza su posición dentro del dibujo que últimamente viene usando Pellegrini: "Ahora estamos jugando con ese 1-4-3-3, con el que me siento muy cómodo. Estoy en una posición de interior, en la que tengo libertad total para moverme por todo el campo. Tanto en ataque como en defensa, puedo llegar a las dos áreas. Es uno de mis fuertes. Por el tema de ir y volver. Y bueno, creo que ahí encontramos muy bien un equilibrio, un balance entre defensa y ataque, con un bloque un poco más medio-bajo, pero sabiendo cuándo saltar y cómo utilizar los espacios de los otros equipos".

De esta manera, el único fichaje invernal del Betis se mentaliza, prepara y empieza ya a vivir su primer derbi, al que a buen seguro intentará aportar toda su experiencia y conocimiento en este tipo de encuentros por los clásicos jugados en México.