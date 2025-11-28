Fornals, la brújula del Betis en la noche más complicada

El Betis sacó adelante el partido ante el Utrecht con un coste alto —las lesiones de Isco y Amrabat—, pero esos tres puntos le permitieron entrar en la zona de los ocho primeros. Sin el costasoleño, fue Fornals quien tomó el mando, mientras que Abde y el Cucho confirmaron su buen momento con los goles del triunfo.

Defensa

Las lesiones de Isco y Amrabat dejaron muy tocado al Betis, al que le costó meterse en el partido. Esto permitió que el Utrecht generara peligro sobre la portería de Álvaro Valles, especialmente por medio de El Karouani, su mejor hombre. El lateral avisó a los diez minutos con una llegada y un disparo potente que repelió el meta verdiblanco, y poco después puso un centro excelente con la zurda al que Haller no llegó por muy poco.

El Utrecht se sintió cómodo con su 4-4-2 a la hora de atacar, presionando la salida de balón del Betis y generando peligro por los extremos, con Miguel Rodríguez en la derecha y Cathline en la izquierda. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Betis fue creciendo, se puso por delante y las apariciones ofensivas del Utrecht comenzaron a disminuir, salvo una gran ocasión en el añadido del primer tiempo, cuando El Karouani lanzó una falta frontal que, tras rozar en la barrera, se fue a córner.

Tras el descanso y pese al 2-0, Miguel Rodríguez volvió a meter en el partido al Utrecht con un golazo desde el centro del campo, demostrando un gran golpeo con la izquierda. El tanto dejó aturdido al Betis, que se libró del empate gracias a que Murkin, autor del remate, estaba en fuera de juego. Los visitantes siguieron apretando hasta el final, con centros laterales muy peligrosos, pero el Betis resolvió bien el juego aéreo, con un Natan muy sólido.

Ataque

En el minuto 14 el Betis ya no contaba con Isco ni Amrabat. Entró Deoosa para jugar junto a Altimira, y Fornals ocupó el lugar del costasoleño. Con el paso de los minutos los de Pellegrini se sintieron más cómodos, sobre todo a la contra, gracias al buen juego del castellonense. Uno de los puntos débiles del cuadro neerlandés era la defensa de las transiciones, y el Betis lo explotó bien.

A la hora de replegar, el Utrecht pasaba de su 4-4-2 a un 5-4-1: Engwanda abandonaba el doble pivote para incrustarse como central junto a Van der Hoorn, mientras que De Wit descendía a la medular para ocupar su sitio, dejando solo a Haller en punta.

Casi a la media hora, en una buena contra iniciada por Ángel Ortiz, continuada por Antony y Fornals, este último sirvió un gran pase al Cucho. El delantero, en vez de golpear de primeras ante Brouwer, lo regateó y su disparo lo salvó Van der Hoorn sobre la línea. El Betis halló el premio al filo del descanso con un buen centro de Antony que el Cucho remató de cabeza al palo largo.

La segunda parte no pudo empezar mejor para el Betis, con un magnífico tanto de Abde. Después, con un Fornals a gran nivel repartiendo pases de mucha calidad, los verdiblancos no estuvieron acertados en los metros finales. Ni siquiera Pablo García pudo aprovechar su opción en el descuento.

Virtudes

El Betis supo recomponerse sin Isco ni Amrabat.

Talón de Aquiles

La falta de definición en la segunda parte, que habría evitado el sufrimiento final.