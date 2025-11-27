El Betis obtuvo tres puntos muy importante el Utrecht para situarse quinto en la clasificación de la fase liga. Una victoria en un partido en el que los verdiblancos perdieron muy pronto a Isco y Amrabat tras una acción en la que ambos salieron mal parados.

Pero ante la ausencia del costasoleño, Fornals tomó el mando para hacer un buen partido, generando bastante peligro con sus sensacionales pases al espacio a sus compañeros de ataque en la segunda parte, notándose su chispa en la mediapunta.

En la parcela ofensiva brillaron con luz propia Abde y el Cucho, autores de los tantos de la victoria, aunque también cabe resaltar la implicación defensiva del marroquí y la descongestión del juego del colombiano bajando al centro del campo a recibir la pelota.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis ante el Utrecht:

Álvaro Valles Mantuvo al Betis con vida tras las dos lesiones de Amrabat e Isco, sobre todo en una acción ante el El Karouani.

Ángel Ortiz Notable partido del joven lateral. Muy buenas subidas al ataque y defendiendo de forma correcta.

Llorente Partido para ir ganando minutos. Poco a poco debe ir a más.

Natan Le ganó la partida a Haller. Muy acertado y atento en el tramo final del choque ante los centros del Utrecht.

Ricardo Rodríguez Poca llegada en ataque, más correcto en labores defensivas.

Amrabat Abandonó el campo en esa acción con Isco al inicio del encuentro.

Altimira Buen trabajo a nivel defensivo, a veces con excesivo ímpetu provocando alguna falta peligrosa en la frontal del área.

Antony Muy buen centro al Cucho para abrir el marcador. En alguna contra en la segunda parte no anduvo fino.

Isco Muy preocupante ese pie derecho en la acción con Amrabat.

Abde Hizo un muy buen gol, el 2-0, con un derechazo certero. Además, es de alabar su implicación en labores defensivas. Partido muy completo.

Cucho Magnífico gol, con ese giro de cuello para poner la pelota al palo largo del portero y buena labor descongestionando el juego.

Fornals Entró por Isco y cuajó un buen partido, metiendo pases de calidad a sus compañeros de ataque en la segunda parte que no fueron aprovechados.

Deossa Buen trabajo en la medular, pero debe tener más intensidad defensiva.

Chimy Voluntarioso.

Pablo García Tuvo el 3-1 tras un gran servicio de Fornals, pero no pudo con el Meta Brouwer en el mano a mano.