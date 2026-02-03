COFRADÍAS
Fornals, el hombre de los momentos clave en el Betis

Los verdiblancos no conocen la derrota cuando el de Castellón marca o asiste

Fornals, tras el triunfo ante el Valencia: "De momento, recuperamos la quinta plaza"

Fornals celebra su gol al Valencia.
Fornals celebra su gol al Valencia. / Jose Manuel Vidal / Efe

Pablo Fornals se ha convertido en el hombre de los momentos clave en el Betis. Y es que, a su trabajo sobre el terreno de juego –incuestionable, le salgan las cosas mejor o peor–, le está sumando ya una importante cifra de goles y asistencias en las 22 jornadas que se llevan disputadas en la Liga.

Concretamente, acumula 6 goles y 4 asistencias, guarismos que han supuesto puntos para los verdiblancos, ya que cada vez que el castellonense ha marcado o ha asistido, el equipo bético nunca ha perdido. Un dato que refleja la trascendencia de un futbolista que atraviesa, sin duda, su momento más dulce desde que llegara a Heliópolis.

Con sus 6 goles, el Betis ha cosechado 5 victorias y un empate. El centrocampista marcó su primer tanto liguero del curso para hacer el segundo gol verdiblanco (81’) en la visita al feudo del Levante, evitando la derrota y salvando un punto (2-2). Después, hizo el tercer tanto (69’) en la victoria (3-1) en La Cartuja frente a la Real Sociedad. Más tarde, marcó el 0-1 (54’) ante el Sevilla en el primer derbi del curso (0-2), volvió a ver puerta haciendo el tercer gol (52’) en la goleada ante el Getafe (4-0), anotó el definitivo 2-0 (83’) para doblegar al Villarreal y, el pasado domingo, firmó el gol del triunfo (2-1) ante el Valencia (88’).

El centrocampista suma en Liga 6 goles y 4 asistencias en 22 encuentros

Sus 4 asistencias también se han traducido en puntos para su equipo, con 2 victorias y un empate. Asistió al Cucho (38’) para que el colombiano hiciera el 2-0 del triunfo ante Osasuna, dio un sensacional pase a Abde (63’) para que el internacional marroquí marcara el definitivo 1-2 en casa del Espanyol y repartió dos asistencias a Antony en el empate (2-2) en el feudo del Villarreal.

Cifras que lo han llevado a regresar a la selección española y que, si mantiene este nivel, le permitirán seguir teniendo opciones de estar en la lista definitiva para el Mundial del próximo verano. Y es que Fornals está demostrando ser, una vez más, el hombre de los momentos clave en el Betis.

