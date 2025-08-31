Las fotos del Betis - Athletic Club
Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro

Las fotos del Betis - Athletic Club

Los de Pellegrini cayeron en su segundo encuentro en el Estadio de la Cartuja tras un gol en propia portería de Bartra y el tanto de Paredes

Las fotos del Betis - Athletic Club
1/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
2/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
3/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
4/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
5/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
6/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
7/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
8/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
9/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
10/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
11/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
12/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
13/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
14/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
15/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
16/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
17/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
18/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
19/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
20/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
21/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
22/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
23/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
24/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
25/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
26/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
27/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
28/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
29/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
30/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
31/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
32/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
33/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
34/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
35/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
36/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
37/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
38/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
39/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
40/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
41/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
42/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
43/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
44/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
45/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
46/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
47/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
48/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
49/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
50/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
51/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
52/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
53/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
54/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro
Las fotos del Betis - Athletic Club
55/55 Las fotos del Betis - Athletic Club / Antonio Pizarro

También te puede interesar

Lo último

stats