Las fotos del Betis - Feyenoord

El Betis logra su objetivo de quedar en el 'Top 8' de la Liga Europa gracias a un triunfo contra el Feyenoord que fue más sufrido de lo que dejaba entrever el primer tiempo, que acabó 2-1 con los goles de Antony y Abde, aunque los neerlandeses recortaron en la segunda parte mediante Tengstedt.
1/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
2/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
3/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
4/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
5/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
6/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
7/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
8/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
9/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
10/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
11/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
12/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
13/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
14/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
15/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
16/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
17/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
18/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
19/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
20/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
21/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
22/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
23/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
24/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
25/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
26/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
27/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
28/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
29/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
30/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
31/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
32/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
33/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
34/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
35/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
36/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
37/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
38/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
39/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
40/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
41/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
42/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
43/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
44/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
45/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
46/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
47/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
48/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
49/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
50/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
51/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro
52/52Las fotos del Betis - Feyenoord/Antonio Pizarro