El futuro de Setién en el Betis, en el alambre

El esperpento que el Betis realizó anoche ante el Levante ha dejado a Quique Setién con el crédito bajo mínimos y su futuro está ahora mismo en el alambre. La caída libre que viene experimentando el equipo desde hace semanas tocó fondo en Valencia, ante un equipo que llevaba nueve jornadas sin ganar y que era el más goleado de la categoría.

La cúpula deportiva está valorando todas estas cuestiones para tomar una decisión sobre el futuro del técnico cántabro, que hasta el momento había recibido el respaldo de los dirigentes. "Me sorprendería que me echasen. Estoy ilusionado con este equipo y este proyecto. Estoy mentalmente fuerte para seguir y avanzar aunque haya fases tan difíciles de entender como ésta. Hay muchas cosas que este club y este equipo han logrado estos dos años y yo seguiría hacia adelante. Pero el club no es mío y las decisiones no las tomo yo", comentó anoche el propio Setién cuando lo cuestionaron sobre una posible destitución.

En Valencia sólo estuvo presente el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, que regresó de madrugada junto a la expedición. El presidente, Ángel Haro, no pudo asistir al encuentro por motivos de trabajo, mientras que el otro vicepresidente, José Miguel López Catalán, tampoco pudo desplazarse por unos problemas personales.

A seis puntos de la séptima plaza que ocupa el Athletic cuando faltan 12 por disputarse, la clasificación europea es hoy una quimera, por lo que una posible destitución del técnico sólo serviría para calmar el ambiente de cara al encuentro del lunes ante el Espanyol, después de que la grada ya expresase su opinión el pasado domingo, cuando una gran mayoría de los más de 40.000 espectadores que acudieron al Villamarín solicitaron la destitución del entrenador.