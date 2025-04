Girona - Betis: El LaLiga toca cambio de chip

Sevilla/En la novena provincia busca el Betis reengancharse al sueño de la Champions. Allí donde la afición heliopolitana nunca falla tiñendo de verdiblanco cualquier grada, busca el conjunto de Manuel Pellegrini retomar, tras el éxito de meterse por primera vez en una semifinal europea, el paso en LaLiga, el objetivo que siempre está, el fin que siempre tiene en mente Manuel Pellegrini porque nada ni nadie te asegura la gloria continental y después, si te despistas, te quedas fuera de los puestos europeos. Por eso el técnico chileno irá a por todas en Gerona (21:00), donde lo espera un equipo al que le ha pasado factura jugar Liga de Campeones y ahora llega a este final de liga apurado por la permanencia.

El Betis irá con todo lo que tiene, pero es cierto que en el momento clave del curso está perdiendo soldados para la causa. Marc Roca y Diego Llorente han dicho adiós a la temporada, siendo especialmente preocupante la baja del central por su gran estado de forma y porque es una posición cogida con pinzas desde el inicio de la campaña. Ricardo Rodríguez, que tras un inicio fuera de ritmo ya le había cogido el aire a la competición, paró al sentir un pinchazo, Chimy Ávila sigue fuera y futbolistas como Abde o Lo Celso no acaban de arrancar tras sus respectivas lesiones, por lo que las rotaciones están limitadas en una semana cargada ya que el jueves repetirá en una jornada intersemanal (21:30) en casa frente al Valladolid.

Pero toca pensar primero en el importante duelo contra el Girona. La derrota contra el Villarreal de la jornada pasada no debe significar un cambio de tendencia, ya que el equipo bético jugó bien y seguramente no mereció perder tras contar con ocasiones y ser escamoteado algún penalti por injerencia del VAR, en un caso, o su inhibición, en otro. No hay que pensar en ello, sino en seguir jugando como lo viene haciendo, porque “así se ganarán más partidos de los que se perderán”, como dijo el Ingeniero. Aprovechar los nervios del cuadro local, que encadena nueve encuentros ya sin ganar sumando sólo tres de los últimos 27 puntos posibles, será una buena situación para un Betis que debe mostrarse seguro atrás ante un rival que está mostrando problemas cara al gol. Apenas ha anotado siete dianas en esta serie de nueve encuentros más recientes, encajando 18 y sólo ha estado por delante en el marcador 15 minutos (contra el Celta) de los últimos 810: apenas un cuarto de hora en ventaja en nueve partidos. Y más números: el Girona es el segundo peor equipo de toda la segunda vuelta con seis puntos de 36 en juego,

Es por ello que la regularidad y seguridad que viene mostrando el Betis será su mejor arma ante los problemas de bajas, pese a las cuales puede armar sobre el papel un once competitivo en el que Adrián regresará a la portería aprovechando su turno en la liga. No hay mucho que rotar en defensa porque no cuenta Pellegrini con más centrales ni lateral izquierdo, por lo que Perraud formará junto a Natan y Marc Bartra. Si tiene alternativas el técnico en el costado diestro, en el que Sabaly viene descansando en las dos últimas citas en el campeonato nacional para jugar en Europa y no sería extraño que se repitiera esa circunstancia.

Como quiera que el encuentro es importante para recuperar el pulso en la liga, lo normal sería que Johnny Cardoso y Fornals llevaran la manija en el centro del campo con el tridente de mediapuntas por delante con Antony, Isco y Jesús Rodríguez, con Cucho Hernández como delantero con la esperanza de ponerse alguna vez de gol, ya que le falta esa capacidad de Bakambu para desmarcarse y puntería cuando es capaz de rematar.

En el rival Miguel Gutiérrez ya está recuperado y podría regresar en el lateral izquierdo a un once titular en el que se esperan más novedades, porque Míchel continúa buscando su equipo de gala aún con las ausencias de Abel Ruiz y Bryan Gil. Y no está para inventos el preparador del Girona, porque la urgencia aprieta y su tranquilidad pasa por Montilivi, donde afrontará cuatro de los siete partidos que quedan en la liga y tres de los siguientes cuatro.